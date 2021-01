Insändare: "Vaccinationerna mot covid-19 kommer nog att dra ut på tiden"

Jag har lite frågor på hur massvaccinationen är tänkt att fungera lokalt i Nynäshamns kommun, då den enligt hövdingarna i regeringen ska starta i april och vara klar under juni.

Vem/vilken enhet i kommunen ansvarar för samordningen av kösystem, journalsystem, utökade smittsäkra vaccinationslokaler, personalrekrytering/samordning, vaccindistribuering med mera? Trots att vaccineringen nu pågått några veckor så är det i nuläget bara fem regioner som löst rapporteringen till nationella vaccinationstegistret.

Jag har försökt mig på att göra en liten beräkning med ett antagande på att 3 500 personer i kommunen är färdigvaccinerade till och med mars (troligtvis för högt antagande – det rapporteras ju redan nationellt att färre vaccinerats än tillgängliga doser).

Då återstår det 12 000 vuxna (om nu beräknade 70 procent vaccinerar sig) x 2 doser.

Grovt räknat behöver då 2000 vaccinationer per vecka, 400 per vardag, 50 timmar (8 timmars arbetsdag). Under 3 månader!

Om allt fungerar till 100 procent kan kanske 12-13 utbildade personer klara av detta, det vill säga förutsätter att inga glapp i kön uppkommer (alla måste komma rätt tid/på rätt plats utan att trängas), färdigpreparerad och rätt vaccin (kommer ju vara några olika) på plats, säkert/enkelt och snabbt journalsystem, ingen frånvaro av personal med mera.

Ovanstående antagande är inte realistiskt, den dubbla personalstyrkan är nog mer troligt! Då följer ytterligare frågor, var finns dessa 25 utbildade personer idag och vad har dom för jobb som kan pausas i 3 månader?

Detta måste vara en jätteapparat! Det finns säkert (?) många lösningar så länge man inte använder sig av den svenska modellen, det vill säga vänta och se (som i våras med provtagningen).

Nu finns chans för kommunledningen att profilera sig, det vill säga visa med hela handen hur det ska gå till i vår kommun, ta ansvar för våra medborgares hälsa. Motsvarande hand i regeringen lyser som bekant med sin frånvaro!

Hoppas få se några svar, kanske med lite hjälp av grävande journalistik av NP så att jag kan minska mitt tvivel?

Ragge