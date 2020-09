Insändare: "Viktiga lärdomar om klimatet"

Förutsättningarna för liv på vår planet har varierat under årmiljoner. Klimatet har växlat och därmed bland annat havsnivån. Variation i koldioxidhalt har varit central för detta. Det har funnits perioder med mycket koldioxid i atmosfären, då temperaturen stigit så att merparten av allt liv försvunnit.

Jag läser Mark Lynas nya bok ”Our final warning, six degrees of climate emergency”, den finns ännu inte på svenska. Han beskriver, liksom i en tidigare bok från 2007, världen vid olika graders uppvärmning. Jag har nu hunnit fram till 4 grader. Beskrivningen känns overklig, men är tyvärr fullt realistisk. Det är en helt annan värld än den vi vant oss vid att ta för given. Svält, dödliga värmeböljor, gigantiska flyktingströmmar, kanske krig. Det handlar om en framtid där till exempel södra Europa kan bli öken. Miljarder människor lever i södra Asien, där de inte kan fortsätta leva. Afrika blir i stort sett obeboeligt.

Koldioxidhalten i atmosfären är nu över 410 ppm (partiklar per million), en siffra som inte borde ha fått passera 350. Hur hög den blir beror på hur mänskligheten fortsätter att agera. Temperaturen har nu stigit med över 1 grad, jämfört med före vi började använda fossila bränslen i stor skala.

Uppvärmning leder även av sig själv till mer uppvärmning. Ett exempel är den metan och koldioxid som finns i havsbotten i Norra Ishavet eller bunden av permafrost. Här finns sådana mängder att de kan ge avgörande bidrag till en domedag. Amazonas urskog är ett annat exempel. Här är stora mängder kol bunden i växtlighet. Ökad värme torkar ut Amazonas, och tillsammans med bränder kan Amazonas kollapsa.

Att vi skulle få stopp vid 1,5 grader finns det knappast längre någon insatt som tror på. Även två grader verkar optimistiskt. Det kräver att vi snarast bryter utvecklingen. Mark Lynas summerar till exempel mängden nu pågående och planerade investeringar som ska använda fossila bränslen. De räcker med råge för att vi ska passera 1,5 grader. Sådana här investeringar har ofta lång livslängd. Investerarna räknar med att de ska användas.

Det är svårt att sia om hur långt det här kommer att fortsätta. Om mänskligheten fungerade rationellt borde man satt stopp för länge sen. Ingen vet med säkerhet hur lång tid vi har kvar för att på alvar bryta utvecklingen. Kommer vi till 500 ppm eller kanske 600? Kommer vi till 3, 4 eller kanske fler grader? Vid någon nivå kan desperata åtgärder bli aktuella.

Koldioxid som kommit ut i atmosfären är svår att få bort i stor skala. Träd är kanske den mest realistiska mekanismen. Gigantisk utvidgning av skog skulle kunna ge oss viss respit, men tendensen globalt i dag är i stället avskogning.

Den åtgärd som man nu ser som tänkbart effektiv är främst att skicka ut skärmar i rymden, placerade mellan solen och jorden, som skuggar solstrålningen. I en framtid med mycket koldioxid i atmosfären skulle livets existens kunna hänga på att det inte blir komplikationer med skärmarna. Det påminner om rysk roulett med högsta tänkbara insats.

Det här låter kanske som en domedagsprofetia, och det är precis vad det är. I dag står dock en tämligen enig vetenskapsvärld bakom dessa förutsägelser om vad vi människor kan vara på väg att orsaka.

Anders Lindeberg/Nynäshamn