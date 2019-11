Insändare: "Vilken hyresgäst vill ha valfritt lägenhetsunderhåll?"

Anmäl text- och faktafel

Det sägs att valfritt lägenhetsunderhåll (VLU) är till fördel för hyresgästerna, det vill säga om det görs inre underhåll på någon lägenhet så ska inte alla behöva betala för det genom generell hyreshöjning. Men gynnas verkligen hyresgästerna av VLU? Jag som trodde att hyresvärdarna enligt lag måste stå för inre underhåll utan hyreshöjning ändå.

Innan vi hyresgäster tvingades ingå VLU så fick man ju omtapetserat eller nya golvmattor efter ett visst antal år. Vad jag förstått så betyder VLU att om jag vill få ommålat till exempel med hjälp av bostadsbolaget så ska jag betala en viss summa varje månad tills allt är betalt, det vill säga en så kallad avbetalning.

Om jag flyttar innan allt är betalt så tar den nya hyresgästen över resten av skulden tills allt är betalt. Om jag istället behåller mina gamla tapeter från 1988 eller golv från 1994 så slipper jag den där årliga hyreshöjningen för inre underhåll. Så långt allt väl.

Men, tänk om jag nu av någon anledning blir tvungen att flytta. Ja, då måste jag, enligt det kommunala bostadsbolaget, ersätta för till exempel märken från möbler på gamla plastgolv! Jag undrar verkligen varför jag efter 25 år ska vara tvungen att betala för detta när jag ju valt att inte renovera, just för att inte höja min månadskostnad? Det är ju naturligt att det blir märken på väggar och golv efter 25 år. Har man dessutom haft småbarn så går det knappast att undvika vissa skador!

Den hyresgäst som flyttar in efter mig borde väl få se se lägenheten innan bostadsbolaget målar eller tapetserar om? Som det är nu så görs renoveringen innan den nya hyresgästen ens sett lägenheten och får en höjd hyra på 500-600 kronor per månad. Den nya hyresgästen kanske hade nöjt sig med slitaget som det var, eller åtgärdat själv eller begärt omtapetsering av bostadsbolaget med egenvalda tapeter. Den nya hyresgästen ska väl också tydligt informeras om VLU innan hen flyttar in så hen vet vad som verkligen gäller.

Jag undrar hur många hyresgäster som vet om detta? Jag undrar också hur många som måste vända sig till socialen för att få hjälp med dessa höga kostnader vid utflyttning eller så hamnar man hos Kronofogden. Detta var väl inte meningen med VLU? Den fjuttiga hyressänkning i några månader 2003 eller en lägre hyreshöjning var ju inte värt att det skulle bli så ruskiga konsekvenser bara för att bo. Jag som trodde att allmännyttan (det kommunala bostadsbolaget) var till för oss vanliga människor som inte har råd att bo i villor eller bostadsrätter!

Det här skriver jag för att informera hyresgäster som hyr av det kommunala bostadsbolaget där VLU gäller och vad som händer när man flyttar ut och vilka konsekvenser det kan bli! Det var bättre förr utan VLU!

Jag tror faktiskt att det endast är det kommunala bostadsbolaget som gynnas av VLU, för i slutändan tar de dubbelt betalt, det vill säga både av den gamla och den nya hyresgästen för en och samma renovering!

PS. Jag har ett tips till alla nya hyresgäster. Lägg heltäckande mattor på alla golv för att inte riskera stora kostnader för märken på golv när ni flyttar ut! DS.

Hyresgäst sedan 1982