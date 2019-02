Inga kramar på jobbet (uppdaterad med svar)

Så kom dagen där kommunen har gått ut med en ny policy - personalen får inte hälsa eller säga hejdå till varandra med en kram på jobbet. En rättighet som inte kommunen ska ta ifrån oss. En rättighet som inte kommunen har någon som helst rätt att förbjuda.

I vilken regelbok finns detta? Är det för att vi inte ska få känna en tillhörighet till varandra eller vad är det frågan om egentligen? En gemenskap som kommunen vill ta ifrån oss? Är inte den brutalt dålig arbetsmiljön på äldreboendena? Där personalen ständigt går kort för att spara in pengar och där hälsan dippar nedåt hos oss undersköterskor. Hur mycket ska vi orka? Hur mycket pengar ska kommunen spara in på äldreboenden där brukarna ska sättas i centrum som det så fint heter "vi gör individens dröm till verklighet". Verkligen inte. Och arbetsmiljön för oss undersköterskor är under all kritik. Vi går på knäna och blir utbrända.

Men det är ingenting kommunen prioriterar utan i stället tycker man det är viktigt att personalen inte får krama varandra när man hälsar på varandra på jobbet. Varför tar inte kommunen tag i arbetsmiljön på äldreboenden istället? Nej, kommunen vill bara spara pengar och verkar tydligen inte bry sig om hälsan och den stress och miljö vi undersköterskor drabbas av.

Nynäshamns kommun är under all kritik. När ska ni sluta fjanta er och ta tag i de riktiga problemen vi står inför?

Anonym undersköterska

Svar direkt: Någon generell policy finns inte och det har aldrig varit aktuellt. Det är en fråga som var och en får ta ställning till och känner man sig besvärad så hoppas jag att man tar upp det på arbetsplatsen eller med sin chef.

Med vänlig hälsning

Charlotte Dahlbom

Socialchef Socialförvaltningen Nynäshamns kommun

