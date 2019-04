Insändare: Är du helt likgiltig för liv eller ren sadist?

Den 9 april cirka 11.00 kör jag på vägen vid Svandammsparken. Jag har just passerat Svandammsskolan på väg mot Nynäshamns Järnvägsstation. På långt håll ser jag en flock änder som rör sig över vägen. Jag är en bra bit ifrån dem men saktar ned. Från andra riktningen kommer en bil med god fart. Den närmar sig änderna, bromsar inte det minste utan kör rakt in i flocken. En and hinner inte undan. Den blir påkörd. Du som kör bara fortsätter.

När jag närmar mig anden ligger den i vägen med inälvorna spridda utöver asfalten. Huvudet skakar i dödsryckningar innan den dör. Det är så hjärtskärande att se! Fullständig onödigt. Jag är så chockad över händelsen att jag inte hinner ta ditt bilnummer.

Du som körde, är du fullkomligt samvetslös och likgiltig för andras liv eller ren sadist? Kom inte och säg att du inte såg flocken! Normala bilförare vet var bromsen finns, så för ditt handlande finns absolut ingen ursäkt. Du har god tid på dig.

Det fanns ingen grund för dig att inte sakta ner för att släppa flocken över vägen. En person med ditt beteende är troligtvis en av de farliga bilförarna på våra vägar både för människor och djur. Många djur dör tyvärr i biltrafiken, men i de flesta fall hinner man och vill man försöka stanna om djur plötslig springer ut framför bilen. Men i det här fallet är det änder som går sakta över vägen i god tid innan du med din bil når fram. Du måste både ha sett och känt vad du gjorde.

Djurvän

