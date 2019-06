Insändare: Kommunen är också oroad över säkerheten på väg 225

Svar på insändaren med rubriken ”Hur ska vägen genom Sorunda bli säkrare?”

Hej Bernt. Du ställer frågan ”Vilka åtgärder planerar era myndigheter för att förbättra trafiksäkerheten i allmänhet men i synnerhet för gång- och cykeltrafikanter efter väg 225?”

Först av allt vill jag säga att jag förstår dina synpunkter och att även kommunen är oroad över trafiksäkerheten på väg 225. Därför jobbar vi på olika sätt med detta. Tillsammans med Botkyrka kommun, Trafikförvaltningen Region Stockholm och Trafikverket har Nynäshamns kommun arbetat fram en gemensam avsiktsförklaring som är baserad på resultaten i den så kallade åtgärdsvalsstudien. En lista på prioriterade åtgärder har tagits fram som främst handlar om att underlätta för gång- och cykeltrafikanter och att förbättra busshållplatser och gångvägen dit. Åtgärder föreslås även för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningar som identifierats som så kallade problempunkter.

Som en del av avsiktsförklaringen kommer Trafikverket att i juni presentera konkreta förslag på åtgärder för några problempunkter till exempel Frölunda, Porthus och Maria Barkmans väg.

Då Trafikverket är väghållare för väg 225 är de ansvariga för drift, underhåll och utbyggnad av vägen vilket innebär att de även är ansvariga för de flesta av åtgärderna i avsiktsförklaringen. Kommunen kan därmed i första hand arbeta för att Trafikverket genomför de åtgärder man gemensamt kommit fram till i avsiktsförklaringen.

Nynäshamns kommun har under lång tid tillsammans med Södertörnskommunerna verkat för att Tvärförbindelse Södertörn byggs. Dessvärre har Trafikverket och nationell politik inte prioriterat denna sträcka trots behovet av att styra godstrafik från Norvik via Tvärförbindelsen till E4:an istället för via väg 225. Nu när det finns beslut om att bygga Tvärförbindelsen arbetar Nynäshamns kommun tillsammans med Södertörnskommunerna för att säkerställa finansieringen så att projektet kan genomföras så snart som möjligt.

Kommunstyrelsen beslutade i maj att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att påbörja en förstudie i syfte att skapa en gång- och cykelväg mellan Ösmo och Porthus. I uppdraget ingår även att förvaltningen ska undersöka ytterligare finansieringsmöjligheter än en full statlig eller full kommunal finansiering.

Isa Eriksson, samhällsplanerare på Nynäshamns kommun

