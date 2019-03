Insändare: Varför accepterar Nynäshamns socialtjänst inte autistiska barn?

Öppet brev till Nynäshamns socialtjänst.

Vi har en tonårsdotter som är autistisk och blyg men i övrigt som andra. Förra året kom hon i kontakt med socialtjänsten som tolkade alla hennes egenheter som autistiska barn ofta har som tecken på gamla övergrepp. Enligt autismförbundet är detta mycket vanligt på grund av socialtjänsternas dåliga kunskaper om autism varför de skrivit en rapport om ”Autism och LVU”. Mycket riktigt blev vår dotter också akut omhändertagen enligt LVU.

Vår flicka som tidigare aldrig varit ifrån sina föräldrar hämtades alltså helt oförberedd i skolan den 7/9 förra året och togs till ett familjehem. Hon fick en grav psykisk chock och hamnade nästa morgon på Barn och Ungdomspsykiatrins akutmottagning (BUP).

Så tillbringade hon hela hösten. Fem placeringar i olika familjehem som alla avslutades på BUP:s akutmottagning på grund av psykos. Vid tre tillfällen blev hon därefter på grund av sitt nu mycket dåliga tillstånd inlagd på BUP:s barnpsykiatriska vårdavdelning där hon låg under sammanlagt tre hela månader. Hon hindrades att ha kontakt med sina föräldrar och blev allt sämre och sämre av alla chocker hon utsatts för och slöt sig därför helt in i sig själv. För att motverka hennes ångest drogades hon nu ner med fyra starka psykofarmaka så hon blev knappt kontaktbar. Efter den sista månaden på BUP placerades hon via LVU istället på ett HVB-hem där hon fortsatt förbjöds ha någon som helst kontakt med föräldrarna. Skola har hon inte haft sedan i september.

Att flickan blev allt sämre och sämre under hösten ansåg socialen enbart berodde på gamla övergrepp som de inte kunde förstå vad de bestått av. Att erkänna att deras eget agerande under dessa fem månader var orsaken vägrade de För att försöka rättfärdiga sina åtgärder gjorde de istället flera polisanmälningar mot föräldrarna om helt oskyldiga händelser vi själva berättat om fast som nu avsiktligt vreds och snedtolkades. En avslogs av tingsrätten, övriga lades ner av åklagaren. Kvar finns nu inget utom socialtjänstens envisa ståndpunkt. Ju mer vi som förtvivlade föräldrar opponerat oss och kontaktat socialchefen, JO och IVO, ju envisare har deras ståndpunkt blivit. De har därför nu ansökt om ytterligare sex månader LVU utan att hon får träffa sina föräldrar.

Jurister som blivit fullt informerade om ärendet säger att det är ett av de värsta övergrepp de sett.

Kanske är detta ett olycksfall i arbetet men det kan mycket väl vara så att detta är enhetens normala förhållningssätt till autism.

Vi vill därför ställa en öppen fråga till vår nya socialchef, till kommundirektören samt till socialnämndens ordförande:

Tycker ni att Enheten för Barn och Ungdom har behandlat vår dotter på ett sätt som ni tycker man bör behandla autistiska barn med speciella behov? Arbetar enheten rätt enligt uppdraget ni gett?

Tidigare socialchef initierade en extern (inte intern!) utredare för att se hur ärendet behandlats. Fortsätter denna utredning nu med ny ledning?

Vi tycker att enhetens inställning till autism är mycket tragisk för vår dotter, för oss och för alla föräldrar i Nynäshamn. Vi vill gärna att saken diskuteras både i socialnämnden och i föräldragrupper och inte göms och glöms bakom ”sekretessbelagt ärende”. Vi besöker gärna de politiker, nämnder eller familjegrupper som värnar Nynäshamns autistiska ungdomar och vill ge dem en framtid.

Hälsning från

Föräldrarna till en underbar men nu mycket skadad flicka