Tack alla mina elever

Jag har nu jobbat i 10 år som lärare med vuxenundervisning på NKC. Under dessa år har jag mött många hundratals av er nyanlända elever och fått ta del av era upplevelser. Flera har kommit från krigshärjade områden, ofta med en skräckfylld resa över Medelhavet och genom Europa i bagaget.

Trots de trauman som detta ofta fört med sig visar ni en enastående framåtanda och tillförsikt inför det nya livet i Nynäshamn. Det har varit en glädje för mig att fått vara med att lotsa er in i det svenska samhället. Att det svenska språket inte lärs in under en kafferast är mer än förståeligt. Många får kämpa i flera år innan den grundläggande svenskan uppnås. Samtidigt finns det andra egenskaper som också kan vara avgörande för att integreras i ett nytt samhälle. Ambition, empati och social förmåga tillhör kompetenser som får allt större betydelse.

Jag tänker på det när jag träffar er och ni berättar om tillfälliga, lågavlönade jobb på obekväma arbetstider. Arbeten som vi infödda ofta ratar.

Att varje morgon sitta och vänta på att Bemanningscenter ska ringa efter att ha jäktat iväg med barn till förskolan låter tufft.

Likaså att dagligen ta sig till Katrineholm för att utbilda sig till hissmontör.

Den utbildning och erfarenhet som era hemländer kostat på er kan vi naturligtvis också bli bättre på att utnyttja.

Tack för att ni hjälper till att hålla vårt samhälle på fötter och att ni bidrar med så mycket värme och glädje.

