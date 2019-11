Jakob Hellman sugen på att spela in nytt: ”Obehagligt att folk ska lyssna på det man gör sådär noga”

Plötsligt en dag vårvintern 1989 var han där och gjorde något nytt på den svenska musikscenen. Jakob Hellman, då 23 år, sjöng pop på svenska på ett sätt som ingen riktigt hade gjort förut, även om artister som Ted Gärdestad och Per Gessle banade väg. Med en sårbarhet och angelägenhet i framförandet gjorde han sig odödlig och låtar som ”Vara vänner” och ”Hon har ett sätt” gav honom ett genombrott, en grammis för bästa manliga rockartist och årets nykomling.

1997 blev albumet framröstat till den bästa svenska skivan genom tiderna i tidningen Nöjesguiden. Men efter bara ett par år i rampljuset drog Hellman sig tillbaka från musiklivet och efter debutskivan har han inte släppt några inspelningar på egen hand. Prestationsångest kom i vägen.

Under åren har du ändå gjort några comebacks och uppträtt med nyskrivet material så uppenbarligen har du mer musik i dig. Det måste vara ett motstånd som uppstår i dig i tanken på att just spela in låtarna?

– Ja, så har det varit. Jag tycker det är obehagligt att folk ska lyssna på det man gör sådär noga när man inte har gjort något på länge. Men jag tror inte det är så längre, det får komma på skiva. Eller så sker det inte. Men jag är sugen på att spela in. Jag kommer i alla fall vilja göra mer musik i framtiden.

Är du närmare en ny skiva nu än för 25 år sedan?

– Ja, så känns det. Jag måste bara fortsätta känna att det känns bra.

Du är just nu ute på din jubileumsturné ”Äntligen borta – I stället för 30 år: Alltid”. Berätta om den!

– Det är en popturné som är snäppet bättre än tidigare Jakob Hellman-spelningar – lite snyggare, lite mer strukturerat prat, en rökmaskin ... Och ett band, det var länge sedan jag spelade med ett band men de här är bra, de låter inte bara som ett litet garageband. Jag kommer prata en del också. Lite om låtarna, lite om ett och annat som har hänt mig. Jag ska krypa publiken lite närmare än vanligt.

Vem var artisten Jakob Hellman 1989 jämfört med 2019 års version?

– Jag är typ samma kille men med lite andra lager utanpå.

Du var mer skyddslös för 30 år sedan?

– Ja, det var jag. Nu har jag fler lökskal på mig.

Är det därför du känner att du nu kan berätta mer om dig själv?

– Ja, jag tror det. Ibland kan det fortfarande vara jättejobbigt att prata så här, man tänker ”har jag sagt för mycket om mig själv, har jag krånglat till det för att försöka dölja saker?”. Men numer kan jag ibland komma fram till en känsla av att ”ja, jag kan berätta om det här. Det är inte världens viktigaste grej för mig”.

Jakob Hellman om...

... låtarna som fortfarande betyder mycket för honom

– Jag gillar hitsen – ”Hon har ett sätt” och ”Vara vänner”. Sedan tycker jag att det är roligt att köra låtar som jag inte har framfört på 20 år, då får även jag känna lite nostalgi.

... sitt sätt att sjunga

– Jag ville att det skulle nå fram så jag sjöng lite före musiken och drog den med mig med min sång. Det fanns ingen broms på det. Vissa av mina egna låtar är nästan så att det bara är jag själv som kan göra dem. Det har ju gjorts covers, Jumper gjorde ”Hon har ett sätt”, till exempel. Det var inte jag. Det var helt okej – men min egen version var bättre.

... framtiden bortom planerna på den svåra uppföljaren

– Jag skulle gärna skriva för andra artister som behöver låtar. Jag har fått frågan tidigare men har aldrig gjort det. Men jag inbillar mig att jag skulle kunna det.