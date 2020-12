Jörgen från Sorunda nöjd med sista delen av sin fantasy-trilogi – men corona hämmar motivationen

2017 gav Sorundabon Jörgen Krüsell ut sin första bok ”Delar av en helhet”. Då hade hans intresse för att skriva växt så pass att han ville testa på att skriva en hel bok. Efter den erfarenheten satsade han på en trilogi baserad på tre av hårdrocksbandet Candlemass album; ”Tales of creation”, ”King of the grey islands” och ”Death magic doom”.

– Det är en berättelse som är rå, smutsig dystopisk och fantasy, säger han.

Vi lever i märkliga tider. Att sälja böcker har varit svintufft

I början av 2021 kommer den sista delen av Candlemasstrilogin och genomgår nu sista korrekturen. Boken heter ”Död, magi, förödelse” och Jörgen ger ut den på eget förlag ”Grå öars förlag”. Med eget förlag vill Jörgen slippa en mellanhand och får också på så sätt mer kontroll över processen och kan också ha bättre koll på ekonomin.

– Ja, så jag vet vad jag får för pengarna. Eftersom jag nu äger alla tidigare böcker från mitt restlager, kommer jag återutge de böckerna via mitt eget förlag, säger han och berättar hur tufft det har varit med försäljning av böckerna nu under coronapandemin.

– Vi lever i märkliga tider. Att sälja böcker har varit svintufft. Nästan alla säljtillfällen är borta. Men jag har inte lagt mig ner och gett upp ännu.

Även tidigare skötte Jörgen mycket runt utgivningen av böckerna som korrektur, marknadsföring och layout. Han har sett att han kan göra allt förutom att trycka böckerna, och därför har han nu anlitat ett tryckeri också.

– Genom att göra affärer direkt med tryckeriet och distribuera böckerna själv blir det förstås billigare, säger Jörgen som dock inte tror han kommer, i nuläget, att ge ut andras böcker i det egna förlaget.

– Jag är dock öppen för det, åtminstone i begränsad skala till att börja med.

Läs också: Sorundabon Jörgen trivs i genren fantasy: ”Att noga beskriva sex ...

Vad handlar sista boken om?

– För att inte avslöja för mycket av del ett och två hoppas jag att sista delen knyter ihop säcken i den dystopiska värld med fantasyinslag som jag skapat.

Hur känns det att fortsätta skriva?

– Det känns bra, men det ska erkännas att omvärlden gjort att det blivit svårt. Plus att jag varit helt uttömd efter att ha fått till trilogin.

Menar du att fantasin börjar tryta?

– Nej, där har jag inga problem. Jag har alltid något nytt på gång i huvudet. Men väl motivationen på grund av läget i världen, så också att i stort sett alla säljtillfällen försvunnit och man inte får träffa sina läsare på ett bra sätt.

För att fylla på inspiration, håller sig Jörgen Krüsell uppdaterad på omvärlden genom att läsa, lyssna på musik, se på film, se på bilder och så vidare. Just att höja motivationen ser han också som ett viktigt steg till att kunna fortsätta skriva.

– Att den sista boken ges ut på eget förlag är en stark motivationsförstärkare, helt klart. Och det var dessutom ett kul och nödvändigt steg att ta.

Fakta: Fler nya böcker med lokal koppling

• Anders B.O Jonsson från Nynäshamn har, via eget förlag, gett ut tredje delen i sin deckarserie om polisen Sten Strand. "Döden i Nynäshamn III" är en fristående fortsättning på ”I vattenbrynet” och ”Dödligt bedrägeri” och avslutningen på en trilogi.

– ”Döden i Nynäshamn III” är trots titeln mer att betrakta som en feelgood-deckare än en hårdkokt thriller. Jag vill helst roa läsarna och med många lokala inslag slå ett slag för den vackra kommunen vi bor i. Nynäshamn har det mesta av storslagen natur och läget nära till Stockholm gör staden ännu mer attraktiv, säger Anders B.O Jonsson.

• Marija Fischer Odén – som är uppväxt i Sorunda – har gett ut den tredje delen i en fantasytriologi. "Oberg", som den nya boken heter, handlar om järnålder, djupa skogar, mänskliga dramer, fornnordiska gudar och oknytt. Det är en uppföljare till "Tvåhjärtat" och "Nedom".

– Hela serien handlar om vår rädsla för det som är annorlunda, att vilja passa in och hitta sin roll. Men också om klassiska motiv som svek, vänskap, kärlek och revanschbehov. Och vad våld gör med oss människor, vare sig vi är offer eller förövare, säger Marija Fischer Odén.