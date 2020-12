Meghan Trainor - I believe in Santa

Sam Smith - The lighthouse keeper

Carrie Underwood and John Legend - Hallelujah

Lady A - Christmas through your eyes

Carly Rae Jepsen - It's not Christmas till somebody cries

Björn Skifs - (Christmas Eve) After midnight

Alvaro Estrella - Misteltoe

Danny och Nielo - Kungar av december

Victor Crone - These days (Longing for Christmas)

Kadiatou - Christmas night with you

The Mamas - A Christmas night to remember

Arvingarna – När snön faller ner