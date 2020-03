Kommunen och Nobina säkrar elevernas bussar

Det har Nynäshamns kommun och Nobina kommit överens om enligt ett meddelande på Nynäshamns kommuns hemsida.

SL:s tidtabeller för vardagar går i praktiken över till söndagstrafik, men för att så många elever som möjligt ska kunna åka kollektivt till skolan kommer förstärkningsturer att sättas in. Vilka bussnummer, linje och avgångstider det gäller finns på kommunens hemsida där även övrig information om förstärkningsturerna finns.

Till exempel – vilket kan vara lugnande för föräldrar och skolbarn att känna till – att skolpersonalen har fått information om att elever som åker buss kan påverkas av de ändrade busstiderna och att skolpersonalen ska ha förståelse för det. Kommer elever för sent på morgonen så kan det alltså bero på bussturerna och inte på något slarv eller försovning, och det ska lärarna veta och ta hänsyn till.

I SL:s app ”Reseplaneraren” har de tidtabeller som påverkats lagts in under helgen, även förstärkningsturerna kommer att läggas in där. Den som vill veta hur SL:s ändrade tidtabell – oavsett om de berörs av extraturer eller ej – påverkar deras resande kan gå in på SL:s webbplats eller i appen ”Reseplaneraren”.

Den nya och reducerade tidtabellen påverkar all kollektivtrafik – bussar, pendelbåtar, spårvagn, pendeltåg och tunnelbana – i hela länet.

Enda undantaget är Waxholmsbolaget, som på sin hemsida meddelar att man kör alla avgångar enligt den vintertidtabell som började gälla 16 december 2019 och att man fortsätter med den trafiken tills vidare. Däremot kan resenärerna med Waxholmsbolaget påverkas av att den vanliga SL-anslutningen till och från bolagets fartyg inte finns längre efter tidtabellsskiftet 23 mars.