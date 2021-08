Kramhållplatser, kickbikepark och adopterade krukor – nynäshamnarna sprudlar av idéer

Nynäshamnarna har gott om idéer om hur kommunen kan bli bättre. Just nu finns förslag om allt möjligt, från digitala fartskyltar och återvinning till kramhållplatser och adopterade blomkrukor. Vem som helst kan gå in och rösta på de e-förslag som har skickats in till kommunen, och det här är vad som toppar listan just nu.