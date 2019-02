Anders K Gustafsson: En av de mest sedda skådespelarna är död – mycket mer än en arg Hitler

Alla har sett skådespelaren Bruno Ganz. Han kan vara en av de mest sedda skådespelarna i världen, faktiskt. Ändå känner få till hans namn.

Den 16 februari dog han, 77 år gammal.

För mig är han mest förknippad med rollen som ängel i ”Himmel över Berlin” (1987), alltså originalet av Wim Wenders och inte kalkonen till nyinspelning med Nicholas Cage i huvudrollen.

Filmen utspelar sig i ett grått Västberlin, innan murens fall. Ganz spelar Damiel ,en av två änglar som vandrar runt i staden, osynliga för människorna. Damiel förälskar sig i en mänsklig kvinna och tvingas välja om han ska dela människornas värld eller förbli en odödlig, men osynlig ängel.

Som tonåring bidrog filmen starkt till utvecklingen av min musiksmak: Nick Cave and the bad seeds och Crime and the city solution medverkar bland annat i två konsertsekvenser. Den glåmiga bilden av Berlin tilltalade en ung depprockare (jag har fortfarande inte tagit mig dig...) och Bruno Ganz melankoliska ängel satte tonen.

Han spelade också mot Dennis Hopper i ”Den amerikanske vännen” (1977) och gjorde rollen som Jonathan Harker i Werner Herzogs geniala nyinspelning FW Murnaus vampyrfilm Nosferatu (1979) och mot Stellan Skarsgård i norska ”Kraftidioten” (2014).

Inga filmer av ”Titanic”-storlek alltså. Men varför är egentligen han då så känd i de bredare lagren?

Svaret har också med Berlin att göra. Han spelade Hitler i filmen ”Undergången - Hitler och Tredje rikets fall” (2004) – och även om den filmen blev ett internationellt genombrott så är det inget mot vad som skulle komma.

Om inte alla har sett hela filmen så finns klippet ”Hitler reacts to...” på Youtube i otaliga versioner. Det har blivit ett av alla de virala klipp där användarna själva lägger en egen undertext när Hitler läxar upp sina officerare vid krigskartan. Det kan handla om allt från en Star Wars-trailer till att Donald Trump ska bli president – eller till ”Hitler reacts”-videor i en rundgång som nästan svindlar.

Det är nästan så att man blir frestad att göra en ”Hitler reacts to Bruno Ganz death”, men det kanske vore för respektlöst. Bruno Ganz var en karaktärsskådespelare av högsta klass, glöm inte bort alla andra roller än den koleriske diktatorn.

Fotnot: Himmel över Berlin visas en månad framåt på SVT Play. Hitler finns att se på nätet närsomhelst.