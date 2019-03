Svensk jazz med amerikanskt sväng och folkmusik när Lindborg med stråkar kommer till Konstpoolen

Anmäl text- och faktafel

Jazzklubben i Nynäshamn, JIN, har programmet klart för hela året, med den publiktäta sensommarjazzen under blodboken och unga jazzmusiker på havstrappan. Men båda sidorna om sommaren lovar också en mängd svängiga akter på jazzklubbens hemmascen; Konstpoolen i Nynäshamn.

Vårprogrammet erbjuder närmast en trio, med saxofonisten Fredrik Lindborg i spetsen, som tillsammans med en kvartett på stråkar spelar amerikanskt sväng med stänk av folkmusik. Med den Gotlandsfödde jazzmusikern och kompositören Lars Gullins kompositioner som grund, utlovas svensk jazz som sedan 1950-talet har haft en speciell plats på den internationella jazzscenen.

Fredrik Lindborg på saxofon, Martin Sjöstedt på bas och piano och Daniel Fredriksson på trummor, delar den här kvällen scen med Karin Hellqvist, Malin Thurén, Anna Manell och Emeli Jeermias på violin och cello.

Musiken startar klockan 19, och inträde betalas på plats. Som vanligt när JIN bjuder in, går alla under 20 år in gratis och restaurangen en trappa ner – som numera heter Flamenco – är öppen före spelningen.