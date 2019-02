Biopremiär för Nadine Labakis Oscarsnominerade ”Kapernaum”: ”Jag vill bidra till förändring”

Anmäl text- och faktafel

Den libanesiska regissören Nadine Labaki hade filmerna ”Caramel” (2007) och ”Vad gör vi nu?” (2011) i bagaget när hon förra året gav ut ”Kapernaum” (Cafarnaúm). En film om hemlösa barn, fattigdom och flyktingkriser som gestaltas genom 12-årige Zain (spelas av Zain Al-Rafeea) som stämmer sina föräldrar för att han fötts till det liv i misär han lever.

– Mitt mål var att göra en film som kan bidra till förändring. Jag skulle inte göra en film bara för att få göra en film, säger Nadine Labaki i en intervju med TT.

Nadine Labaki är politiskt aktiv och vill arbeta för förändring. Hon ställde upp i lokala valet i Beirut 2016 och fick hela 40 procent av rösterna, men det räckte inte för att komma in i stadens parlament.

I ”Kapernaum” rymmer Zain hemifrån när hans föräldrar gifter bort hans elvaåriga syster med en man för att få råd med hyran. Zain får bo hos en papperslös kvinna i ett skjul i ett av Beiruts hårt utsatta områden. För att öka trovärdigheten intervjuar Nadine Labaki gatubarn som får berätta om sina liv med våldtäkter och misshandel som vardag.

Och det är också från gatan hon handplockar sina skådespelare, allt för att skapa en genuin äkthet, skriver den libanesiska dagstidningen annahar.com (An-Nahar).

”Kapernaum” vann Jurypriset (Prix du Jury) under Filmfestivalen i Cannes i maj 2018 och var nominerad i kategorin ”Bästa icke-engelskspråkiga film” under Oscarsgalan i februari 2019. Filmen tilldelades även en Aluminiumhäst för bästa manus under Stockholm Filmfestival 2018 där den också var en av de mest sedda filmerna under festivalen. På fredag (1 mars) har den svensk biopremiär.

Nadine Labaki har också utmärkt sig genom alla videoklipp hon har producerat för framstående sångartister i Mellanöstern som Nancy Ajram, Majida El Roumi, Carole Samaha, Nawal Al Zoghbi, Pascale Machaalani och Katia Harb.