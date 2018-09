Urban Claesson: Den svenska hushållstanken förklarar stödet för de afghanska flyktingarna

I en osäker tid präglad av ett famlande och oprecist sökande efter det specifikt svenska, kanske en historisk tillbakablick kan vara viktig. Betydligt intressantare än de ytligt etnokulturella resonemang som nu torgförs långt utanför det Sverigedemokratiska partiet, tror jag det blir med historiskt fördjupad analys av svensk politisk kultur. I det valår som markerar den svenska parlamentariska demokratins hundraårsminne finns kanske större anledning än vanligt att fundera över den svenska politikens ursprungsideal?

Den grupp som lyckades formulera den allmänna opinionen blev därmed politiskt segrande.

Det nuvarande partisystemet etablerades i det sena 1800-tal då marknadsekonomin omstöpte det svenska samhället. Befolkningen var nu lösgjord från stånd, skrå och sockenband, och partierna motsvarande behov att mobilisera kollektiva intressen på en åsiktsmarknad. Den grupp som lyckades formulera den allmänna opinionen blev därmed politiskt segrande. I svensk historia skulle socialdemokratin senare lyckas särskilt starkt med denna ambition.

Den tyske filosofen Jürgen Habermas har formulerat en mycket intressant tes vad gäller ovanstående historiska situation av nya partier och dess ideologier. Han menar att dessa inte uppstod i ett vakuum. De byggde i stället på äldre religiösa traditioner, utan att själva behöva vara religiösa. Habermas menar grovt förenklat att det nya samtalet i exempelvis folkrörelser, skapade sekulärt samförstånd kring föreställningar som tidigare varit rent religiösa. På ett ställe hävdar exempelvis Habermas att den sekulära föreställningen om allas lika värde i grunden bottnade i den gamla judiskt-kristna föreställningen om att det finns en enda kärleksfull Gud, utanför skapelsen. Utifrån en sådan Gudstanke inrättades just möjlighet att tänka sig allas människors lika värde, även om Gudstanken i sig med tiden inte längre skulle bli lika allmänt omfattad.

Fanns det äldre föreställningar med svensk kyrklig bakgrund?

Detta perspektiv kan vara värdefullt när det gäller att historiskt avkoda det specifikt svenska i nutida politik. Fanns det äldre föreställningar med svensk kyrklig bakgrund, som levde vidare in i modern politik. Vilka var dessa i så fall? Kan man hitta några sådana kontinuiteter?

Låt mig därför kort kasta en blick på denna äldre svenska religion. Sverige var alltsedan reformationen under 1500-talet ett evangeliskt lutherskt land. Kyrkohistorikern Hilding Pleijel menade att Sverige hölls samman av en relativt enhetlig luthersk kultur och samhällsorganisation ända fram till mitten av 1800-talet. Den lutherska teologin satte ramarna för all politik, vilket innebar att Sverige under flera århundraden - Luthers lilla katekes utgjorde alla svenskars gemensamma lärobok ända fram till 1919 - formades av teologiska begrepp som idag knappt är kända utanför fackteologernas krets.

Ord som kallelse och treståndslära är nog kända än idag, men vad sägs om begrepp som tvåregementslära och lagens andra bruk? För att pröva tanken om kontinuitet vill jag här lyfta fram ett enda lutherskt begrepp: hushållet. Detta begrepp har ofta missförståtts i det moderna Sverige. Genom att lyfta blicken bortom detta missförstånd tror jag mig kunna påvisa ett typiskt särdrag i svensk politik.

I det gamla Sverige var det nämligen ytterst viktigt att vara en god husfader.

När jag var liten under 1970- och 80-talen fick vi barn ofta höra att husfadern bestämde allt förr i tiden, när han kom hem från arbetet skulle han bjudas på mat av en hunsad hustru, och blev det därefter något över kunde även barn och hustru få några tuggor mat på fastande mage. Denna berättelse utgör dock mer av modern skräckfantasi än faktisk historia. I det gamla Sverige var det nämligen ytterst viktigt att vara en god husfader. Hilding Pleijel hade formulerat den lutherska samhällsteologin som ”Hustavlans värld”. Hustavlan ingick i utgåvor av Martin Luthers lilla katekes och bestod av en samling bibelord för de olika stånden: det politiska, det andliga och det ekonomiska.

Alla stånd styrdes av hushållstanken. En god kung skulle vara fader för sitt folk, en präst fader för sin församling, och en husbonde fader för sitt hushåll. Ytterst var ju Gud själv husfader för hela skapelsen. Hushållen var aldrig jämlika, det var husbonden som hade den yttersta makten. Det handlade dock aldrig om totalitär makt. Hushållens legitimitet bottnade i en ömsesidighet. De underlydande borde lyda sin husfader, men denne hade samtidigt ansvar för sina underlydandes väl och ve.

De tio budorden inledde katekesen. Att visa aktning för sina föräldrar utgjorde det fjärde budet. De första tre buden handlade dock om förhållandet mellan Gud och människa, och det var viktigare att lyda Gud, den högste husfadern, mer än människor. Om en husbonde med andra ord inte tog hand om sitt hushåll på rätt sätt och därmed bröt mot Guds vilja, kunde denna tappa sin status som god fader.

Hushållstanken verkar enligt ny forskning verkligen ha haft bred allmän förankring. I stället för Pleijels statiska modell antyder dessa senare resultat dock att uppfattningar om hushållen var ytterst dynamiska med ständiga och levande omtolkningar. Historikerna Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström har lyft fram detta på ett spännande sätt i Historisk tidskrift (2017:3).

Med militär makt tvingades Sundsvalls arbetare dock snart att ge upp strejken.

Då är alltså frågan, lyckades denna hushållstanke leva vidare in i modern svensk politisk kultur? Låt mig återgå till det sena 1800-tal jag inledde med och konstatera att det vid en första anblick verkligen inte verkade vara så. Under den så kallade Sundsvallsstrejken 1879 tillrättavisade landshövding Curry Treffenberg de strejkande sågverksarbetarna i ett tal. När landshövdingen därefter höjde ett ”leve konungen” tog åhörarna av sig sina huvudbonader för att hurra. Med militär makt tvingades Sundsvalls arbetare dock snart att ge upp strejken. De strejkande fick uppleva att husfaderns omsorg inte längre var en verklighet. Kungen kom aldrig arbetarna till mötes.

Publicisten Isidor Kjellberg profeterade snart därefter skarpsynt om följderna av Treffenbergs bruk av militärt våld: ”Skulle i närmaste framtid socialism och nihilism befinnas hava inträngt här i landet, så lärer detta böra dateras från den dag, då landshövding Treffenberg med bajonetternas tillhjälp ... sprängde den sundsvallska strejken, en fredlig arbetsinställelse och sålunda utsådde bitterhet och hat mot samhälle och stat i många tusende arbetares sinne.” Den kristna hushållstanken hade brustit inför en ny ekonomisk ordning. Den överhet som arbetarna uppfattat som sin husbonde visade inte längre sin faderliga omsorg. Väckelsekristendomen hade varit stark bland de strejkande i Sundsvall. Framtidens arbetarrörelse skulle dock styras av andra ideal. Sverige hade blivit ett klassamhälle där nya åsiktskollektiv formerades sina politiska intressen i konflikt med varandra.

Prövar vi dock tanken om kontinuitet på ett djupare plan, kan bilden bli annorlunda. Den lutherska hushållstanken verkar starkt ha levt kvar längst hos de fattigaste, husbonden var ju förpliktigad att ta han om dessa. Kanske de fattiga strejkarnas vördnad för kungen i Sundsvallsstrejken 1879 därför inte utgjorde de fattigas sista förhoppning om husfaderns omsorg i hushållet Sverige? Kan man inte fråga sig om den lutherska föreställningen om hushållsgemenskapen och dess ömsesidiga ansvar också återklingade i arbetarrörelsens framtida folkhemstanke? Nationen skulle ju enligt Per Albin Hansson tecknas som en enda familj där: ”den starke trycker icke ner och plundrar den svage”.

Denna hushållstanke kanske också kan förklara något som ytligt sett förefaller ologiskt i nutida svensk politik, att kombinera tanken på stenhårda yttre gränser mot ny invandring med amnesti till de flera tusen afghanska flyktingar som befunnit sig här tillräckligt länge. Väl inne i hushållet Sverige bör man ändå tas väl omhand.

Urban Claesson

Professor i historia vid Högskolan Dalarna