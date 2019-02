DOKUMENT: Efter skademardrömmen – nu är världens bästa "Super-Stina" också VM-guldmedaljör

LÄS ÄVEN: Efter makalösa uppvisningen – OS-guld för Stina Nilsson

Bland de första bilder som dyker på Stina Nilsson i Sportens arkiv fullkomligt osar av idrottshistoria.

Malungs IF:s Stina Nilsson har just vunnit DM:s yngsta klass (F11) före tvåan Julia Forsmark, Rembo, och Vansbro AIK:s bronsmedaljör Julia Svan. Den senare är skidkungen Gundes dotter och får leva med de ständiga jämförelserna och närmast omänskliga förväntningarna som kommer med att ens pappa har elva guld i OS- och VM-sammanhang. Tillsammans med Stina Nilsson är Svan en del av det svenska stafettlag som tar JVM-guld i tjeckiska Liberec 2013, men ständiga sjukdoms- och skadebesvär gör att hon till sist väljer att som 24-åring sätta punkt för karriären efter Tjejvasan 2017.

Vid samma tidpunkt är Stina Nilsson sedan länge väletablerad i landslaget och den klarast lysande stjärnan bakom Charlotte Kalla. Meritlistan talar för sig själv: Malungstjejen är dubbel svensk mästare som junior i F17-18-klassen (jaktstart 2010 i Hudiksvall samt sprint 2011 i Boden) och trefaldig JVM-guldmedaljör (sprint både 2012 och 2013 samt stafettsegern samma år). Ett år efter JVM-succén i Liberec tar hon tillsammans med Ida Ingemarsdotter brons i teamsprinten i sin OS-debut i Sotji 2014 efter att ha knäckt tyskan Denise Herrmann på upploppet. I SVT-serien "Sveriges skidhjältar" året därpå rörs Stinas pappa Richard till tårar när han minns tillbaka på bronsloppet, och för Sporten berättar han om sina känslor inför dotterns framgångar.

– Vi satt hemma i soffan och tittade på tv. Vi skrek. Ja, vi klättrade på bord och allting när OS-loppet på teamsprinten var. Det går inte att beskriva. Skulle någon ha sett oss då, mig och Karin (Stinas mamma, reds. anm.), då hade de nog skrattat åt alltihop. Jag hade sett det (loppet) förut, men det var en speciell grej. Man blir rörd och det är jättespeciellt. Det är starkt. Jag är en känslomässig person, sa Richard Nilsson och utvecklade:

– När jag blir förbannad då blir jag riktigt förbannad. På någon vis blir det här ännu mer känslomässigt än i min egen idrottskarriär, sa Nilsson som själv vunnit SM och blivit nordisk mästare i skotercross.

***

Föräldrarnas idrottsbakgrund och stöttning. Idrottsmiljön hon växte upp i. Miljön där hon formades.

Nycklarna till Stina Nilssons framgång är flera. Pappa Richard tävlade själv på elitnivå i skotercross, mamma Karin var aktiv inom längdåkning liksom Stinas storasystrar Hanna och Malin.

Under uppväxten är Stina Nilsson en del av en osannolikt framgångsrik generation Malungsidrottare. På OS i Pyeongchang har 24-åriga Nilsson sällskap av barndomskompisarna Sofia Mabergs (curling) och Elin Lundberg (ishockey), alla födda 1993 och från en ort med blott 5 000 invånare i Västerdalarna.

När Sporten besökte Sveriges OS-tätaste by i ett reportage som publicerades den tolfte januari i år försökte Maria Örnberg, idrottslärare på Centralskolan, förklara framgångarna.

– De var en väldigt driven årskull, 93:orna. Förutom Stina, Elin och Sofia hade vi Michaela Hallqvist som var jätteduktig i orientering. Vi hade duktiga alpina åkare, fotbolls- och hockeyspelare. De sporrade varandra och det var väldigt enkelt att vara lärare för dem, sa Maria Örnberg som dock tillstod att dans var något av en akilleshäl för Stina Nilssons i skolidrotten.

Elin Lundberg fyllde i:

– Hela tiden idrottade vi. Började Sofia med handboll ville jag också testa. Samtidigt som jag spelade ishockey, åkte skidor och sysslade med alpint.

– Och så spelade vi fotboll tillsammans både jag, Elin och Stina. Vi hade en stor grupp 93:or i Malung, typ 22 spelare i sjumannafotboll. Elin spelade fram mig och jag har nog aldrig gjort så mycket mål som då. Vi hade ett riktigt bra lag, sa Stina Mabergs.

Stina Nilsson trivdes på idrottslektionerna, de gånger hon kunde medverka. De många lägren tog av hennes studietid, och redan i årskurs åtta skjutsades hon av föräldrarna de åtta milen till Torsby – som senare kom att bli Nilssons hemstad under gymnasietiden – för att få extraträning av Johanna Ojala, numera expertkommentator i SVT.

– Redan då var Stina klar med vilka styrkor och svagheter hon hade och vad hon behövde förbättra. Jag vet att det förvånade mig lite, det är inte så jättemånga som har den insikten i den åldern, sa Ojala i en Expressen-intervju i fjol.

– Jag ser inget slut på hur bra Stina kan bli. Hon kan mycket väl vara en ny Marit Björgen.

***

De fysiska förutsättningarna är en sak, men den mentala styrkan är Stina Nilssons verkliga trumfkort. Tidigt inleddes samarbetet med den mentale rådgivaren Rune Gustafsson.

När Stina Nilsson körde hem bronset på teamsprinten i Sotji jublade Gustafsson i en Sporten-intervju:

– Då rycktes jag verkligen med känslomässigt! Det är en kvittens på att det vi har gjort tillsammans fungerar. Jag behöver inte tala om hur bra det är med mental träning – det får i stället idrottarna visa när de levererar resultat. Treenigheten med fysisk träning, teknikträning och mental träning är oslagbar.

Redan 2005 tog paret Richard och Karin Täpp Nilsson kontakt med Rune Gustafsson för att ge Stinas längdåkande storasystrar Malin och Hanna en push i deras karriärer. Gustafsson hade då klinik i Falun men var relativt ny som mental rådgivare. Hans första adept var en annan dalåkare; Mats "Hulån" Larsson.

– Under arbetet med Malin och Hanna var minstingen Stina aldrig långt borta, hon fanns alltid i närheten, hoppandes och skuttandes, har Rune Gustafsson berättat.

Att redan som tolvåring börja med mental träning torde vara unikt, som jämförelse kan sägas att Stina Nilssons landslagskamrat Calle Halfvarsson inledde sitt samarbete med Gustafsson först i fjol, 27 år gammal.

Tretton år senare fortsätter samarbetet mellan Nilsson och Gustafsson, som numera är bosatt i Skåne. 30 till 45 minuter efter målgång ringer Stina Nilsson till Gustafsson för att prata detaljer om loppen, hur känslan var, hur hon tänkte – och det oavsett om hon har vunnit eller slutat sist.

***

Lika omfamnande som Stina Nilsson har varit för mental träning, lika avståndstagande har hon varit gentemot media. När representanter från Mittmedia träffade Stina Nilsson under en av landslagets medieträffar i höstas fick de sju minuter med den unga skidstjärnan från Malung, vilket även gällde för övriga medier; Nilsson klockade intervjuerna och bannade sig själv när reportrarna gick över den tillåtna tiden med några sekunder.

Att tidningen Vasalöparen fick tjugo minuter med Stina Nilsson under ett landslagsläger i Torsby i somras var smått sensationellt.

– 20 minuter, grattis! De flesta tidningar får fem minuter, vissa tio. Tjugo är jättemycket, sa Johan Granath, landslagets damtränare tillsammans med Ole Morten Iversen.

När Sporten presenterade konceptet om att "Ta OS hem till byn" – ett event som Stina Nilsson skulle medverka på hemma i Malung – lät landslagets presskontakt Katarina Medveczky tidigt meddela att vi kunde räkna bort Stinas medverkan. "Den stora pressen" på henne gör att landslagets PR-maskineri försöker hålla ned på Nilssons åtaganden till ett minimum, lät det.

Upplägget med att minska ned på de mediala framträdandena tycks passa Stina Nilsson. "Skidsportens Greta Garbo" vann tre silvermedaljer på VM i Falun 2015 och epitetet "Silver-Stina" hos svenska folket. I takt med att framgångarna har fortsatt – Malungstjejen har femton individuella segrar i världscupen – har Nilsson nu blivit "Super-Stina" ute i stugorna.

Hennes första egentliga motgång som senioråkare kom på VM i Lahtis i fjol när hon som storfavorit i sprinten föll och körde bort sig redan i semifinal, och hon fick nöja sig med att "bara" ta silver på den traditionella stafetten. Det efter en vinter då hon bland annat imponerat som totaltrea på Tour de Ski där sprintspecialisten även tog hem distanslopp.

Men kraschen i Lahtis var bara ett tillfälligt stopp på Stina Nilssons vinnarboulevard. Vägen mot toppen har stakats ut från barnsben och inleddes redan när hon som fyraåring vann Barnens vasalopp 1998 och förklarade framgångsreceptet i en bedårande SVT-intervju:

– Jag åkte med valla ju! En alldeles ny valla.

***

Den 13 februari 2018 var vallan återigen den rätta för Stina Nilsson när hon för evigt skrev in sig i OS-historien. Sprintfinalen blev en uppvisning av tjejen från Tällbyn i Malung, som utklassade motståndet.

– Det kunde lika gärna vara en kvartsfinal!, vrålade Kanal 5:s kommentator Roberto Vacchi när Stina Nilsson defilerade i mål som olympisk guldmedaljör.

Listan över svenska individuella OS-guldmedaljörer på damsidan är kort.

Men en kulen, snöig februarikväll i Alpensia sträckte en Malungstjej armarna mot skyn och adderade sig eget namn bredvid skiddrottningarna Toini Gustafsson och Charlotte Kalla:

Stina Nilsson.

***

Fyra dagar senare kunde Stina Nilsson ha dubblat på sin personliga guldskörd i OS i lag med Anna Haag, Charlotte Kalla och Ebba Andersson.

Men på OS-stafetten visade norska skiddrottningen Margit Björgen, 37, att gammal alltjämt är äldst.

Nilsson och Björgen följdes åt på den fjärde och sista sträckan ända in på upploppet, innan norskan lade in den avgörande växeln och defilerade hem ännu ett guld för Norge – och sitt sanslösa 25:e i karriären i VM- och OS-sammanhang.

– Marit hade en extra växel som jag inte hade, sa Nilsson efteråt efter silverloppet.

– Jag är nöjd, men samtidigt känner jag att vi var så pass nära guldet, att vi verkligen utmanade Norge, så nja... Men jag kan inte begära mer. Jag tog verkligen ut allt jag hade. Oftast önskar man att man hade gjort mer, men i dag kunde jag inte göra mer. Jag presterade på toppen av min förmåga.

***

Sverige med Charlotte Kalla och Stina Nilsson drömde sedan om ett nytt OS-guld i sprintstafetten.

Tidigt stod det klart att det skulle bli en uppgörelse mellan Norge, Sverige och USA. Trion gick ut tillsammans på den sista sträckan.

Det blev en rysare.

I sista kurvorna var åkarna ett tag upp och klättrade på varandras skidor i jakten på en bra position inför spurten.

Stina Nilsson satt i förarsätet i upploppets början, men orkade inte riktigt svara när Jessica Diggins spurtade sig förbi till seger för USA.

Nilsson säkrade silvret till Sverige medan Norge fick nöja sig med bronset.

– Jag kom in först på upploppet men kände att någon var bakom mig. Jag gjorde det jag kunde men det är bara att gratulera USA. I dag var de starkast, sa Stina efter loppet.

***

Många tänkte kanske att sprintspecialisten Stina Nilsson hade gjort sitt i OS efter silvret i lagsprinten.

Vad skulle hon egentligen kunna göra på tremilen, den längsta av alla distanser?

En hel del visade det sig.

Åt tidernas främsta skidåkare Marit Björgren fanns inget att göra. Inte heller silvermedaljören Krista Pärmäkoski från Finland.

Men Stina Nilsson lyckades tillsammans med norskan Ingvild Flugstad Östberg komma allt närmare den grupp som jagade den överlägsna Björgen, bestående av Krista Pärmäkoski och Kerttu Niskanen efter att österrikiska Teresa Stadlober åkt fel vid varvningen och kört bort sig från medaljstriden.

Det blev till slut en kamp om bronset mellan Östberg och Nilsson, där den senare gick om norskan in på upploppet och defilerade i mål som bronsmedaljör.

Stina Nilsson var minst lika överraskad som alla andra. Reaktionen efter målgång sa allt.

– Va?! Är jag trea?

***

Säsongen 2018-19 har Stina Nilsson varit etta för det mesta som ledare av sprintcupen. Men i vinter har också tålamodet testats hårdare än kanske någon gång tidigare i Malungstjejens seniorkarriär.

I mitten på januari skadade sig Nilsson när hon sträckte sig över mållinjen i en världscupsprint i Otepää. Efteråt tog hon sig åt baklåret till, och senare kunde en bristning konstateras.

– Sannolikheten att Stina Nilsson kommer till start på VM i Seefeld i februari är väldigt liten, men vi vill i dagsläget inte utesluta deltagande i VM, sa landslagsläkaren Magnus Oscarsson i pressmeddelande.

– Det var väldigt... omtumlande. Mitt humör har varit väldigt mycket upp och ner. Ena sekunden (direkt efter skadan) tänkte jag: ”det här kommer jag att fixa”. Sen har det varit mycket tårar och en sorgefas. När jag bearbetade det så har jag accepterat det och börjat göra jobbet, sa Stina Nilsson i en intervju med Expressen om rehabperioden.

Den numera 25-åriga Stina Nilsson kom inte bara till start i VM i Seefeld. På mästerskapets första dag visade hon i vanlig ordning världsklass, trots att hon just kämpat sig tillbaka från skada. Med sin taktisk slipade åkning tog sig Nilsson utan problem fram till sprintfinal.

Väl där hade Stina Nilsson sällskap av landslagskollegorna Jonna Sundling och Maja Dahlqvist. Svensktrion hade också rygg på regerande världsmästaren – norskan Maiken Caspersen Falla – fram till sista utförslöpan in mot stadion. Då inträffade det som i det närmaste var "den totala mardrömmen" – som expertkommentatorn Anders Blomquist uttryckte det – för svenskorna när Dahlqvist föll efter att ha krokat ihop med Sundling.

Falla utnyttjade fallet och defilerade i mål som ohotad världsmätare. Nilsson stod på benen och gick i mål som tvåa, som innebar "Silver-Stinas" femte VM-silver. Sundlings avbrutna stav förstörde svenskans chanser i kampen om bronset med norskan Mari Eide.

– Man blir tårögd av glädje när man förstår känslorna hos henne just nu efter all rehabilitating, all skitträning och alla sorg hon fick efter den där skadan har vänts till något som blir riktigt bra, sa Anders Blomquist i SVT:s sändning.

Efter loppet framhöll Stina Nilsson hur speciell silvermedaljen är, med tanke på skadan som förstört VM-förberedelserna.

– Om några år kommer jag nog att se tillbaka på det här silvret som en av de större bedrifterna i min karriär.

***

Tre dagar efter Stina Nilssons bragdartade silvermedalj – söndagen den 24 februari 2019 – kom nästa glimrande kapitel att skrivas i IFK Mora-åkarens maffiga karriärssaga.

Trots Nilssons skadehistorik tvekade aldrig förbundskapten Rikard Grip inför att ta ut superstjärnan i det svenska laget – och sa i en intervju med Expressen att det heller inte förelåg någon fara med hennes skadade lår.

– Vi har känt oss väldigt trygga i att hon kan hantera klassiskt också. Hon har kört klassiskt både före och efter torsdagens tävling och då såg vi även att hon har farten i kroppen, sa Grip.

Jo, tack.

I par med Borlängetjejen Maja Dahlqvist ordnade 'dalalaget' Sveriges första VM-guld i Seefeld. Dahlqvist – som så olyckligt föll i den individuella finalen – fick sin revansch när hon spurtade ned Norges Maiken Caspersen Falla och höll undan för Sloveniens Anamarija Lampič.

I målfållan stod en nervös Stina Nilsson och skrek fram sin landslagskollega. När Dahlqvist skar mållinjen som etta hade Nilsson vunnit sin elfte mästerskapsmedalj – och sitt första VM-guld.

– Det var sjukt spännande att se på. Men jag visste att Maja är grymt stark och taktisk, hon löser problemen. Coolt att se, sa en sedvanligt kylig Stina Nilsson i SVT:s intervju efter loppet.

– Det var skönt att komma igenom kurvan utan att ramla den här gången, sa Maja Dahlqvist och refererade till det ödesmättade fallet i individuella finalen.

– Jag mår mycket bättre nu!

