Björn- och Benny-kören var åter i Ösmo

I den kalla och blåsiga lördagseftermiddagen den 16 mars, tog vi oss till Ösmo kyrka för att lyssna till Björn- och Bennykören.

Detta är ett körprojekt och alltså sammansatt av olika körer inom Nynäshamn. Vi lyssnade till dem i fjol och fick inte nog av detta otroliga körframträdande. Detta är alltså helt igenom musik av Benny Andersson och Björn Ulvaeus.

Som textskrivare figurerade Stikkan Andersson, Björn Ulvaeus, Ylva Eggehorn med flera. Konserten inleds med att kören - jag räknade till 52 personer - tågade in i kyrkan under klockringningen. Det var stiligt och alla fick plats framme i koret!

Vid flygeln satt Inger Dalene. Staffan Lindström spelade elbas. Unni Eriksdotter hanterade flöjt och trumma med skicklighet. Katarina Rudérus skötte dirigentskapet.

Först hörde vi “Waterloo”, där det bjöds på styrka i alla röster. Det är fin akustik i kyrkan, så sångerna kom verkligen “ut”.

Med rena fina damröster och med Unni på flöjt, fick vi höra “Ljusa kvällar om våren”, med text av Björn Ulvaeus. På kyrkans nya vackra flygel tillsammans med flöjt och bas, kom “Thank you for the music” - ett mycket välkomponerat instrumentalt framförande.

I “Fernando” fick även publiken vara med och sjunga, vilket verkade vara uppskattat. “Innan gryningen” med text av Ylva Eggehorn, sjöngs av enbart herrarna i kören.

Åh så vackert! Varför inte bilda en liten manskör?

“Kärlekens tid” även den med text av Ylva Eggehorn, musik av Benny Andersson. Så finstämd, så mjuk i framförandet. Den ger ett lugn för lyssnaren.

Konserten fullbordas med en maffig “Dancing Queen”. Där fanns kraft i alla röster och kören rörde sig i takt med melodin.

Jag har skrivit det tidigare men det tål att upprepas. Det här var åter en upplevelse, med fantastisk körsång i Ösmo kyrka. Det vill vi ha mer av! Dessa evenemang har stort attraktionsvärde.

Det var lång kö utanför kyrkan innan insläpp en halv timma före konsertens början. Det var inte längre kallt och blåsigt då vi kom ut från konserten. Solen sken från en blå himmel. Solen sken även inombords hos oss. Vi hade fått mycket värme från all vacker sång och musik.

Anna Möllerfält