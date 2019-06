Lyckat nationaldagsfirande på hembygdsgården i Nynäshamn

Anmäl text- och faktafel

Kulturskolan inledde med att blåsorkestern Playstation marscherade in till ”Wallace & Gromit”. Hembygdsföreningens ordförande Jan Mellring, hälsade välkomna och blåsarna fortsatte med ”Eye of the Tiger” och ”Macken”.

Soundmasters och Nynäshamns blåsarsymfoniker förstärkte orkestern och dom fortsatte med bland annat ”Captain America” där den blivande orkestern Band masters maskot, ett Mumintroll, bars runt, iklädd Captain Americas kostym. Därefter spelades YMCA-låten och två flickor visade rörelser till den.

Playstation gick och fikade och de andra orkestrarna fortsatte med några melodier till.

Britt Hortlund, ordförande i Nynäshamns Folkdansgille, berättade att vi firar den 6 juni bland annat för att riksdagen på just den dagen år 1809 fattade beslut om en ny regeringsform.

Nyble Allspel spelade två låtar och sedan till Nynäshamns Folkdangilles danser. Dom började med ”Bostonvals” följd av en vals från Hedemora och en engelsk dans.

Andreas Forsgren berättade om den omfattande arkeologiska utgrävningen som gjordes vid Norvik i samband med att hamnen byggs. Massor av fynd kom i dagen från den bondestenåldersbosättning, som funnits där vid kusten för 4 500 år sedan och som nu ligger 25 meter över havsytan. Det finns en utställning i Trollstastugan, på hembygdsgården, med en del av fynden.

Det är ju 300 år sedan rysshärjningarna ägde rum här längs kusten. Det finns planscher i Trollststugan som belyser vad som hände då. Luddes stuga byggdes då och firar alltså 300 år i år.

Britt Hortlund tackade publiken och gjorde reklam för sommarutställningen i Trollstastugan och påminde om våra bössor för frivilliga bidrag och att vi ses till midsommar igen.

Kulturskolan avslutade med att spela nationalsången.

Lena Håkansson, Sotholms härads hembygdsförening