Mängder av nyttig information på PRO:s informationsmöte

PRO Nynäshamn inbjöd alla pensionärer till vårens informationsmöte för att under några timmar berätta vad föreningen kommer att ägna sig åt under våren.

Utanför föll snön medan Whille Karlsson hälsade alla 90 intresserade medlemmar och övriga gäster välkomna till detta öppna möte. Dagens program presenterades och studieorganisatör Berit Åberg inledde med att berätta från vårens nytryckta Aktivitetsprogram att uppe i vår studielokal Kontakten, Centralgatan 32, träffas på måndag förmiddag cirkeln inför landskapsresan i sommar som startar termin 2 i ämnet Skåne.

När de är klara med sin andra grupp kommer tjejerna som handarbetar. Där ryms flera runt borden och vi ser gärna några herrar med i gruppen. Tisdagen på Kontakten är fylld med kaffedoft för då kan alla träffas och umgås, medlem eller inte. En härlig smörgås kan också köpas till kaffetåren för en liten slant.

Tisdagsförmiddagar konverserar man på engelska i Folkets Hus medan man på onsdagen ska kunna studera data i vår egen kurslokal. Varannan onsdag på Kontakten är ämnet Österlen och varannan vecka hoppas vi kunna återuppliva vår litteraturcirkel.

Spanska talas det på torsdagar i Folkets hus medan man på Kontakten spelar det Bridge och samma dag läser och lyssnar en liten grupp på opera läser operahistoria. På fredagar tas det ton i vår kör som återigen flyttat till Rosengården, och där finns det alltid plats för nya deltagare – det är nyttigt att sjunga!

Förhoppningar finns om att starta upp en cirkel för nya medlemmar i PRO samt om blomsterbindning och balkongodling och intresseanmälningar tas emot av Ulla Norling även för en teatercirkel och är någon intresserad av matlagning så finns det utrymme även för det. Tord Börjesson aviserade att Resekommittén har planer på att starta en cirkel med återblick på de reson som genomförts. Då ska det visas filmer och bilder och deltagarna får berätta om sina upplevelser under resorna. Tord återkommer med information och kallar bland annat genom Nynäshamnsposten, vår egen hemsida, e-post och Facebook.

Ordet lämnades över till föreningens friskvårdsansvarige: Leena Palmgren som berättade att på måndagar tävlar de i mattcurling i Folkets Hus källare, lättsamt och trevligt. Att vandra är något de vill göra framåt våren när halkan försvunnit. På tisdag spelas det Boule i källaren under vintertid men när våren är här i april flyttas spelet utomhus till Svandammsparken och då blir det gratis spel, inomhus är kostnaden 200 kr för 10 tillfällen. Samma sak gäller onsdagens inomhusboule resp. torsdagens utomhusspelande i april. Onsdagar innehåller även Qi-gong på Balder och sportveckan avslutas på fredagen med bowling i Bowlinghallen som också har en mindre kostnad förspelet.

Informationen fortsatte med Marianne Hammarfeldt och ombudens reseplanering där man kan teckna sig för en resa i maj till Irland likaväl som en resa till ett hemligt mål för en dag i maj. Skåneresan där cirkeldeltagarna har förtur kommer att ske senare under året liksom en del resor som kommer att presenteras närmare på nästa informationsmöte i början augusti. Redan nu skvallrades det om en Budapestresa i slutet av den månaden…

Kulturen presenterades av Stephanie Listerdal. Redan i januari går man på vernissage hos Sam Westerholm i Bibliotekets konsthall och i februari bänkar man sig och ser och lyssnar på operan Carmen följd av Regementets Dotter i mars. I april är det teater i Stockholm; Shakespeare in love. Anmäl er genast - före den 28 januari – och res med buss t.o.r. och 40 platsbiljetter finns bokade. Ett besök på det nyrestaurerade Nationalmuseum finns med planen för maj liksom en rundresa hemma i kommunen med besök på de platser där våra författare har verkat. I maj är det också operan Kameliadamen som drar publik. Under våren planeras på Kontakten visning av de filmer som har tagits av bland annat Tord Börjesson under flera resor som PRO har gjort under åren.

Friskis och Svettis har mycket verksamhet anpassat för våra medlemmar i sin Seniorklubb. Det berättade Yvonne som också berättade om schemat för de två grupper som nu har bildats. Den tidiga gruppen 0930 är fulltecknad medan den som börjar 1040 har några platser kvar. Måndagar är man i den stora salen, tisdag jobbar man med hjälp av en stol och torsdagar är gymmet öppet. Man får reducerade priser som medlem i PRO vid deras aktiviteter.

Barbro Österholm hälsade alla välkomna till Kontakten och passade på tillfället att berätta lite om det roliga arbetet med att vara värd eller värdinna under Tisdagsträffarna. Whille fyllde på med att berätta lite om vår Facebooksida och hemsidan innan Tord Börjesson läste upp namnen på de 8 nya medlemmarna vi fått sedan förra mötet i december. PRO-vetarna har säsongens första tävling i Ösmo den 12 februari – då ska de hejas fram! Vi har fått butikernas nya rabattkort för 2019 som delades ut inför mötet – använd de rabatterna så är snart avgiften till PRO återbetald!

Christer Dahl som är kommunens aktivitetssamordnare fanns på plats med den nya Aktivitetskatalogen 8.0 och en information om Anhörigstöd och uppmanade alla att förse sig med ett exemplar av varje broschyr.

Whille avslutade mötet med att tacka för sig för det här var hans sista månadsmöte, nästa gång ses vi på årsmötet den 27 februari. Välkomna då!

Berit Åberg