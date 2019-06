Midsommar i Ösmo – en tradition med anor

Det bjöds på ALLT vid Nyble hembygdsgård på midsommarafton. Folk i långa rader tog sig efter vägen ner mot det lilla gula huset alldeles intill väg 225. Ingen som kom åkande i bil på 225:an kunde väl missa att här var det midsommarfest. Jag tror till och med att en del stannade till och parkerade på “Nybleängen”. Vad menas med “bjöds på allt”? Jo, ett strålande väder, fint klädd midsommarstång – som restes precis klockan 14, av både vuxna och barn med starka armar. Många små och stora flickor hade klätt sig med blomsterkrans i håret. Visst är det något speciellt med midsommar! På scenen spelade Nyble allspel, på dansbanan dansade Nynäshamns folkdansare, på gräset i backen satt många, många personer och njöt av det de såg och lyssnade på, samtidigt som de drack sitt goda kaffe – medhavt eller inköpt på gården. Var man lite hungrig fanns det naturligtvis korv att köpa. Som efterrätt bjöds alla barn på glass av Ösmo Villaägareförening. Ja, man satt eller stod och njöt av hela sommaren. De traditionella lövade skrindorna hade nog glömts bort lite grann. De har annars glatt många barn under femtio år, men nu var det slut på det roliga. Hoppas de kommer igen under de giltiga former som nu gäller.

Stort tack till Ösmo hembygdsgille och Ösmo villaägareförening, för att ni kämpar på med detta fina arrangemang varje år.

Anna och Max Möllerfält