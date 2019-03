Släktforskare fick veta mer om Geni World Tree

Anmäl text- och faktafel

Den 12 mars hade Nynäshamns Släktforskarförening besök av Thomas Fürth som berättade mycket spännande om hur släktforskningen har uppmärksammats i den ansedda tidskriften ”Science”. Orsaken är ett projekt som ett antal vetenskapsmän i främst USA har satt igång, där man ville undersöka hur arv och livsstil påverkade livslängden, man ville undersöka det i ett mycket större perspektiv än bara det som man kan få fram genom att se på den egna befolkningen. Man ville även ha reda på hur långa avstånden, genom tiderna, varit mellan blivande partners.

Som en form av ”crowdfunding” samlade man in släktforskningsdata från nätet. Crowdfounding rör sig sig ju vanligtvis om att samla in pengar till att starta en eller annan utveckling. Här var det att samla in data, man tittade på såväl nakna data, som på källhänvisningarna. Man kom fram till att, av de över 100 miljoner data som fanns på nätet var det enbart 2 procent fel. En smått imponerande siffra.

Resultatet av detta blev att man upptäckte att det var bara 16 procent arv och 84 procent livsstil som påverkade livslängden. Man upptäckte även att på 1700-talet hittade man sin partner inom 10 kilometers radie medan man runt 1950 fick leta inom en 10 mils radie för att hitta sin partner. I dag är det ju ofta än längre avstånd det rör sig om.

Thomas berättade även om själva projektet ”Geni World Tree”, där släktforskare från hela världen lägga in sin forskning för att skapa ett gigantisk släktträd. Vi är ju alla på något sätt i släkt med varandra, frågan är bara hur långt tillbaka den gemensamma anan finns.

Thomas är en av de 200 ”arborister” som jobbar med trädet och plockar bort felaktigheter som har kommit in.

Vitsen med att ladda sitt släktträd upp till Geni är att man får kontakt med andra släktforskare som forskar i samma släkt, det kan vara sidogrenar eller sidogrenar till sidogrenar och så vidare, grenar i släkten man kanske inte alls själv har tänkt på.

En mycket givande kväll. Nästa månad kommer Lars Ericson Wolke för att berätta om Lasse-Maja, vi syns då.

Hans-Peter Stülten, referent för kvällen