Vacker invigning av flygel i Ösmo kyrka

Ösmo kyrka har begåvats med en vacker flygel, som skänkts av John Sandblom, numera boende i Tungelsta. Efter välkomnande av Peter Mourath, till kyrkans besökare på söndagseftermiddagen den 24 februari, ringde kyrkklockorna in den högtidliga invigningen av en ny fin flygel.

Kantor Barna Both premiärspelade och “testade” flygeln, genom att spela fyra fina kompositioner. Bland annat fick vi lyssna till “Irrbloss” av Gustav Hägg, där tonerna irrade omkring med oförfalskad kraft. Barna Both visade verkligen sin kunnighet och vad flygeln förmår. Ett helt fantastiskt framträdande, där Barna Both använde alla tangenterna på flygeln.

Efter musiken blev det mingel bland besökarna. Med pärlande innehåll i glasen och goda snittar, bekantade vi oss med flygeln på lite nära håll. Kyrkoherden sade några ord om musikens betydelse för oss människor. Musiken förenar. Den passar in i både glädje och sorg.

John Sandblom berättade, att hans föräldrar för åttio år sedan köpte Djursnäs gård. Han berättade om Djursnäs och sin uppväxt där och att han fortfarande är trakten förtrogen. Det här är verkligen en otroligt fin gest från John Sandblom, att förära Ösmo kyrka denna fina flygel.

Efter minglet och talen fick vi lyssna till duettsång med Katarina Rudérus och Ritva Lindfors i “Panis Angelicus” av César Frank samt Katarina och Lisa Permér i “Må Gud välsigna och leda” av John Rutter. De ackompanjerades på piano av Unni Eriksdotter.

Unni Eriksdotter spelade på flöjt “Andante” ur sonat för altblocksflöjt i d-moll. En underbar komposition av G.F Händel och mycket vackert spelad av Unni. I en körsammansättning och med Katarina Rudérus vid pianot, fick vi till sist lyssna till “Oändligt han ger” av Gabriel Fauré.

Vi har åter fått deltaga i ett strålande sång- och musiktillfälle i vår fina kyrka i Ösmo. Dessutom har vi hälsat en ny “medlem” i vår församling, den fina flygeln. Den kommer att glädja och berika många av oss.

Anna Möllerfält