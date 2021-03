Latinopop mot hårdrock i Andra chansen: ”Den starkaste sångrösten i hela Melodifestivalen”

När artisterna repeterar sina nummer inför lördagens tävling saknas Paul Rey. Den 28-årige Malmöartisten drabbades av magsjuka i tisdags. Då var det osäkert om han alls skulle kunna vara på plats i Andra chansen.

– Det var rätt intensiva timmar där ett tag när jag inte kunde behålla mat, men sedan dess har jag bara blivit bättre, säger han.

Framförandet av låten "The missing piece" har fått flera ändringar, bland annat ska slutet knyta ihop numret bättre än sist. Men frånvaron har hindrat honom från att slipa på förändringarna och Paul Rey får vänta till genrepen som börjar på fredagen.

– Det hade varit skönt och betryggande att ha varit med på alla mina reptillfällen, säger han.

I sin duell möter han Frida Green, som gick vidare från den andra deltävlingen med låten "The silence". Tuffast möjliga motstånd, tror Paul Rey.

– Hon har nog den starkaste sångrösten i hela Melodifestivalen i år. Hon sjunger fantastiskt bra och är jättetrygg på scen, säger han.

Frida Green har ungefär detsamma att säga om Paul Rey.

– Det är ett skittufft motstånd. Jag tror inte ens att han behöver repa. Han är så himla rutinerad så han fixar nog det ändå, säger hon.

För Frida Green har repetitionerna gått bra. Matbutikskassörskan från Ystad börjar också känna sig mer bekväm i tävlingen, berättar hon.

– Första veckan var det så mycket intryck. Jag märkte det på kvällarna när jag var helt slut. Det är skönare denna gången. Jag hittar lite bättre i Annexet och jag är mer bekväm med alla människor runt omkring, säger hon.

Kvällens första bidrag blir Alvaro Estrella med "Baila baila", som gick vidare från den tredje deltävlingen. Han var nöjd med sitt nummer då, men säger att han vill lägga i en sjätte växel när det det är dags på lördag.

– Nerverna är rätt så coola än, men man vet ju aldrig. Ju närmre man kommer lördagen desto värre blir det. Just nu känner jag mig taggad och fokuserad. Man blir ju lite nervig precis innan man ska kliva på scenen.

I sin duell möter han Göteborgsbandet Lillasyster och bidraget "Pretender". Bidragens olikheter gör det svårt att tippa en vinnare, tycker han.

– Det är inte två latinoakter som möter varandra, det är två helt olika världar. Latinopop mot hårdrock, så det är svårt att säga hur det blir, mina chanser är "fifty-fifty" skulle jag säga.

Björn Berglund/TT

Tea Oscarsson/TT

Fakta: Duellerna i Andra chansen

Duell 1:

Alvaro Estrella: "Baila baila"

Lillasyster: "Pretender"

Duell 2:

Frida Green: "The silence"

Paul Rey: "The missing piece"

Duell 3:

Eva Rydberg & Ewa Roos: "Rena rama ding dong"

Clara Klingenström: "Behöver inte dig i dag"

Duell 4:

Klara Hammarström: "Beat of broken hearts"

Efraim Leo: "Best of me"