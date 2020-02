LISTA: Därför heter din bil som den gör – osannolik uppfinning av världens största biltillverkare

1. Volvo: SKF registrerade varumärket Volvo 1915 och först 1926 bildade dem dotterbolaget AB Volvo. Tanken var att tillverkningen av bilar skulle gynna försäljningen av kullager. Namnet är latin och betyder ungefär ”jag rullar”. Första Volvon kom ut från fabriken i april 1927.

2. VW: De första prototyperna till V 1 var helt klara i februari 1936 och stod i Ferdinand Porsches privata garage. Åtta månader senare lanserades den på marknaden och kallades för "Volksauto", senare Volkswagen, Folkets bil. Bubblan fick sin slutgiltiga form 1938 och Hitler satsade på att göra den billig och därmed tillgänglig för alla tyskar.

3. Kia: Kia grundades 1944 och tillverkade cykeldelar i en liten fabrik söder om Seoul. Åtta år senare började företaget tillverka hela cyklar och senare, 1961 även motorcyklar. 1974 kom första bilen men personbilstillverkningen lades 1981 ned innan den återupptogs 1986. Namnet härstammar från två kinesiska tecken som betyder stegrande eller framåtskridande. Kia kan också betyda ”komma från Asien”. Parkera aldrig en Kia framför en spegel – då blir det AIK.

4. Toyota: På 1800-talet startade Sakichi Toyoda en vävstolsfabrik som helt förändrade textilindustrin i Japan. Han uppfann senare världens första automatiska vävstol och patentet till uppfinningen köptes 1929 av Platt Brothers i England för 100 000 pund. En summa som öppnade nya dörrar för Toyoda. Hans son Kiichiro Toyoda grundade Toyota Motor Company 1937 som under andra världskriget tillverkade lastbilar för Japans krigsmakt. Toyota blev efter kriget Japans största biltillverkare och senare även världens största biltillverkare.

5. BMW: Gustav Otto grundade 1911 flygplansfabriken Otto Flugzeugwerke, men gick i konkurs 1916. Han återköpte konkursboet och för att förbättra ryktet köpte han också Karl Rapps företag Rapp-Motorenwerke (grundad 1913). 1916 grundades företaget Bayerische Flugzeug-Werke (BFW). 1917 bytte Rapp-Motorenwerke namn till Bayerischen Motoren Werke – BMW. Företaget fick efter första världskrigets slut inte bygga flygplan längre och man började bygga motorcyklar och bilar.

6. Mercedes: Carl Benz och Gottlieb Daimler hade 1886, helt oberoende av varandra, skapat varsin prototyp av en bil. De skapade varsitt företag och eftersom intresset för bilarna var svagt i Tyskland såldes det mesta i Frankrike genom olika affärsmän. En av dessa var österrikiske Emil Jellinek som år 1900 beställde 36 bilar i ny modell av Daimler. Bilarna fick Jellineks dotters namn, Mercedes och snart lades hennes namn på alla bilar från Daimler. När Daimler och Benz slog samman 1926 till Daimler-Benz, kallades bilarna Mercedes-Benz och numera bara Mercedes.

7. Audi: August Horch grundade ett företag 1909 som han senare fick lämna. Han förlorade även rättigheterna till varumärket ”Horch”. När han startade ny biltillverkning kom namnet Audi, en imperativform av verbet ”höra” (tyska horch). 1932 förenades Horch och Audi samt två andra företag, DKW och Wanderer och bildade Auto Union. Företaget antog märket med de fyra sammanlänkade ringarna.

8. Škoda: Václav Klement och Václav Laurin tillverkade cyklar från 1895 och senare även motorcyklar i Mladá Boleslav i nuvarande Tjeckien. Laurin & Klement började 1905 tillverka även personbilar och blev mycket framgångsrika att företaget köptes 1924 av Škodaverken. Företaget Škoda i sin tur hade 1859 grundats av Ernst von Waldstein och togs 1869 över av hans anställde, ingenjören Emil Škoda, som bytte namn på företaget.

9. Renault: Louis Renault byggde sin första bil 1898 och året därpå bildade han tillsammans med sina bröder Fernand och Marcel företaget "Renault Frères" (Bröderna Renault). Louis blir 1908 ensam ägare till företaget som kallar det "Automobiles Renault" och tio år senare hade han 20 000 anställda. Fabrikerna bombas under andra världskriget av de allierade då man tillverkade lastbilar för den tyska armén och företaget övertogs av franska staten.

10. Nissan: Nissan är en förkortning av namnet på holdingbolaget Nippon Sangyo, grundat 1928. Företaget köpte senare upp biltillverkaren DAT Motorcar Co. (som sedan 1012 tillverkade bilar av märket Datsun) och slog samman det med Tobata Castings. Företagets mindre personbilar såldes under namnet Datsun medan större bilar och tyngre fordon fick namnet Nissan. I slutet av 1950-talet användes namnet Datsun på alla bilar som såldes utanför Japanoch i början av 1980-talet började Datsun tas bort och alla bilar såldes under namnet Nissan.

11. Peugeot: Bröderna Jean-Frédéric och Jean-Pierre Peugeot startade 1810 ett stålverk för tillverkning av bland annat sågblad, klockfjädrar, strykjärn, kaffekvarnar och symaskiner. 1885 tillverkades cyklar och 1891 var Peugeots första automobil klar. Året 1900 tillverkade man 500 fordon och 20 000 cyklar. 1929 kom Peugeot 201, första modellen med en nolla i mitten - varumärkesskyddat av Peugeot.

12. Ford: Henry Ford startade en bilproduktion i USA 1903 med modell A. Fem år senare kom genombrottet med modellen T (T-Forden). Ford Motor Company hade som mål att bilen skulle bli något alla kunde äga och utvecklade därför löpandebandprincipen där fler bilar kunde tillverkas på kortare tid och till lägre pris. Och han lyckades sänka priset för kund från 850 dollar (1908) till 250 dollar (1927).

Källa: Wikipedia med flera