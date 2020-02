Lista: Här är de 20 absolut bästa kärleksfilmerna för alla hjärtans dag

Här är 20 kärleksfilmer som passar extremt bra på alla hjärtans dag:

● "Pretty woman" (1990)

Handling: Rik och upptagen man (Richard Gere) behöver en vacker eskortkvinna för att visa upp på sociala evenemang. Han anlitar charmiga Vivian (Julia Roberts) och tycke uppstår.

● "The Notebook"/"Dagboken - Jag sökte dig och fann mitt hjärta" (2004)

Handling: Allie och Noah (Rachel McAdams och Ryan Gosling) träffas en sommar och inleder en romans. När sommaren är slut tvingas de skiljas åt då Allie börjar på college. Efter några år korsas deras vägar igen, och trots att flera år gått och Allie är förlovad med en annan man, har de inte släppt taget om varandra.

● "Casablanca" (1942)

Filmen utspelar sig 1941, med återblickar till 1940, mitt under andra världskriget. Rick (Humphrey Bogart) är en caféägare i staden Casablanca, som ligger i Franska Marocko och styrs av den med Tyskland allierade Vichyregimen i Frankrike. Ilsa (Ingrid Bergman), en kvinna som Rick var förälskad i och som lämnade honom i Paris, dyker upp tillsammans med Victor (Paul Henreid), ledaren för en motståndsrörelse.

● "Dirty Dancing" (1987)

Handling: En 17-årig tjej (Jennifer Grey) följer med föräldrarna på semester till ett pensionat. Mitt i tristess och syskonbråk träffar hon den äldre och spännande dansläraren Johnny (Patrick Swayze).

● "500 days of summer" (2009)

Handling: Tom (Joseph Gordon-Levitt) möter Summer (Zooey Deschanel) och de börjar dejta, men Summer redogör att hon inte vill ha ett förhållande. De fortsätter dock att träffas och Tom blir förälskad. En dag gör hon plötsligt slut och Tom förstår inte vad som hänt. Tom tänker tillbaka på olika perioder med henne från och med dagen de träffades. Summer försvinner ur hans närvaro, men han kan inte glömma henne.

● "When Harry met Sally"/"När Harry träffade Sally..." (1989)

Handling: Harry och Sally träffas av en slump då hon skjutsar honom från Chicagos universitet till New York. Därefter skapas en nära vänskap mellan dem - men kan en man och en kvinna vara vänner utan att det förr eller senare leder till en romans?

● "As good as it gets"/"Livet från den ljusa sidan" (1997)

Handling: Melvin (Jack Nicholson) är en svinaktig och bitter författare som lider av tvångstankar och klarar inte av förändringar. När servitrisen Carol (Helen Hunt) på hans stamställe, den enda servitris som kan stå ut med hans egenheter, slutar får han ångest. Dessutom blir han tvingad till att ta hand om sin grannes hund.

● "Titanic" (1997)

Handling: Ung adelstjej (Kate Winslet) förälskar sig i en simpel kortspelare tillika tredjeklasspasagerare (Leonardo DiCaprio), trots att hon redan är bortlovad till en annan man - allt medan resan på skeppet Titanic går över atlanten.

● "Ghost" (1990)

Handling: Lyckliga kärleksparet Sam (Patrick Swayze) och Molly (Demi Moore) blir utsatta för ett rån och Sam blir mördad av förövaren. Han blir dock kvar i jordelivet som ett spöke eftersom han vägrar släppa taget om Molly och deras kärlek.

● "Notting hill" (1999)

Handling: En världskänd filmstjärna (Julia Roberts) vandrar in i en pitoresk bokaffär i Londons Notting Hill och träffar frånskilde medelmåttan William.

● "The holiday" (2006)

Handling: Två kvinnor, en amerikanska (Cameron Diaz) och brittiska (Kate Winslet), plågas av killproblem och bestämmer sig för att byta hem i varandras länder. Väl där möter de båda var sin kille (Jude Law och Jack Black) och blir förälskade.

● "Gone with the wind"/"Borta med vinden" (1939)

Utspelar sig i amerikanska södern under amerikanska inbördeskriget. På en gård bor unga Scarlett (Vivien Leigh), som är uppvaktad av många kavaljerer. Hon är förälskad i Ashley (Leslie Howard) som dock är förlovad med sin kusin, Melanie. Hon möter dessutom den märklige Rhett (Clark Gable). När kriget bryter ut kallas männen in till tjänstgöring.

● "Four weddings and a funeral"/"Fyra bröllop och en begravning" (1994)

Handling: Strulige engelsmannen Charles (Hugh Grant) - och hans vänner - söker kärleken och till slut träffar han amerikanskan Carrie (Andie MacDowell) på ett bröllop.

● "Chocolat" (2000)

Handling: Vianne (Juliette Binoche) kommer med sin dotter till en inskränkt fransk småstad där hon öppnar en chokladbutik. Innevånarna är i början negativa, men allt fler börjar känna chokladens lockelse. Serge (Peter Stormare) är en kriminell caféägare, gift med Josephine (Lena Olin). Till staden kommer även Roux (Johnny Depp) på en flodbåt.

● "Sleepless in Seattle"/"Sömnlös i Seattle" (1993)

Handling: En ensamstående far (Tom Hanks) med son bor på en husbåt. Sonen vill att fadern ska hitta en ny flickvän så att han kan få en mor. Fadern är inte med på den idén, men lyckas bli övertalad. Sonen hittar nya kvinnor genom en radioshow och en av de kvinnor som lyssnar är Annie (Meg Ryan).

● "The perks of being a wallflower" (2012)

Handling: Blyge och halvnördige Charlie (Logan Lerman) gör sin första dag på high school. Till slut träffar han lustigkurren Patrick (Ezra Miller) och Charlie dras in i ett välkomnande gäng av punkare, vampyrälskare och homosexuella. Han träffar också Patricks styvsyrra Sam (Emma Watson).

● "Love actually" (2003)

Handling: Stjärnspäckad film som utspelar sig i London under en vinter. Man får följa åtta olika människor och ser sambanden mellan deras olika livssituationer. Temat är kärlek, med dess för- och nackdelar.

● "Shakespeare in love" (1998)

Handling: Will Shakespeare (Joseph Fiennes) har fått skrivkramp. Han får dock inspiration efter att ha mött Lady Viola (Gwyneth Paltrow) och han skriver som aldrig förr. Men deras spirande kärlek kompliceras av flera anledningar.

● "Livet efter dig" (2016)

Handling: 26-åriga Lou (Emilia Clarke) bor i en pittoresk stad på den engelska landsbygden. Hon blir personlig assistent åt Will (Sam Claflin), en framgångsrik ung aktiemäklare som blivit rullstolsbunden i en olycka.

● "Annie Hall" (1977)

Handling: Komikern Alvy (Woody Allen) träffar Annie (Diane Keaton) på en tennismatch i New York. De flyttar ihop och skiljs sedan när Annie flyttar till Los Angeles.

Här är ytterligare 20 riktigt bra kärleksfilmer:

● "Moonstruck"/"Mångalen" (1987)

● "Beauty and the beast"/"Skönheten och odjuret" (1991)

● "You´ve got mail"/"Du har mail" (1998)

● "Brokeback Mountain" (2005)

● "An affair to remember"/"Allt om kärlek"

● "Breakfast at tiffany's"/"Frukost på Tiffany's" (1961)

● "Bridget Jones diary"/"Bridget Jones dagbok" (2001)

● "Say anything"/"Snacka går ju..." (1989)

● "Roxanne" (1987)

● "Sixteen candless"/"Födelsedagen" (1984)

● "Working girl" (1988)

● "Enough said" (2013)

● "Eternal sunshine of the spotless mind" (2004)

● "Dear John" (2010)

● "Love story" (1970)

● " Romeo + Juliet" (1996)

● "While you were sleeping"/"Medan du sov" (1995)

● "Crazy, stupid, love (2011)

● "P.S. I love you" (2007)

● "Pride & prejudice" (2005)