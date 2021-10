LISTA: Här är veckans låtar i Idol – "Ganska mäktigt"

Fakta: Veckans låtar

Erik Elias Ekström – "Stone cold" (Lalehs version) av Demi Lovato

Pär Lindberg – "Carry you home" av James Blunt

Lana Sulhav – "Toxic" av Britney Spears

Birkir Blær – "Husavik (My Hometown)" av My Marianne

Amena Alsameai – "Believer" av Imagine Dragons

Philip Ström – "Love me like you do" av Ellie Goulding

Fredrik Lundman – "It’s my life" av Bon Jovi

Jacqline Mossberg Mounkassa – "God is a woman" av Ariana Grande

Daut Ajvaz – "Dj got us fallin’ in love" av Usher featuring Pitbull

Annika Wickihalder – "Since u been gone" av Kelly Clarkson

Sunny Taylor – "Can’t feel my face" av The Weeknd

Emma Petersson Håård – "Comeback" av Ella Eyre