(M)-politikern om att Nynäshamn klättrar i företagsrankning: ”Mycket, mycket glädjande”

Nynäshamn klättrar i Svenskt Näringslivs årliga rankning gällande företagsklimatet i landets kommuner. Håkan Svanberg (M) är ordförande för näringslivsberedningen i Nynäshamn och han tog emot beskedet om det positiva trendbrottet i med glädje.

– Det är så klart mycket, mycket glädjande. Nu kliver vi upp ordentligt här och min förväntan är att det kommer att se ännu bättre ut i nästa rankning, säger han om klivet från 249:e plats 2018 till årets placering på 201:e plats av Sveriges totalt 290 kommuner.

– Jag tror det började under förra hösten när näringslivsavdelningen började aktivera sig, vände sig utåt och kommunicerade med företagen på ett mycket bra sätt. Sedan har ju vi i alliansen satt näringslivet som vårt främsta fokusområde, säger han.

Svanberg påpekar att näringslivsberedningen, tillsammans med tjänstemännen och i dialog med företagarna, har tagit fram en strategi för att förbättra företagarklimatet Nynäshamn. Den håller just nu på att implementeras på tjänstemannanivå.

Enligt Svenskt näringsliv rankar företagen fortfarande faktorer som tjänstemännens attityder och service lågt i Nynäshamn.

– Det är absolut ett viktigt område som Nynäshamn ska bli bättre på. Under året har beredningen tagit fram en näringslivsstrategi som håller på att implementeras i tjänstemannaorganisationen och frågorna diskuteras i mål och budget-processen som pågår just nu. Budgeten ska tas i kommunfullmäktige under hösten och jag skulle tro att det kommer märkas skillnader för företagarna redan under senhösten, säger Håkan Svanberg.