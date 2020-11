Mattias firmabil blev länsad på verktyg: ”De snodde allt, till och med läsglasögon och vinterskor”

Just nu syns en tydlig trend av bilinbrott och bildelsstölder, varnar polisen i Haninge och Nynäshamn. Den senaste helgen anmäldes totalt 18 inbrott i hantverksbilar i de två kommunerna, varav fem i centrala Nynäshamn. För en knapp månad sedan anmäldes sex bilinbrott på olika platser i Nynäshamns kommun. För att ta sig in i bilarna har tjuvarna krossat rutor, brutit upp lås eller klippt hål i plåten.

Mattias Jakobsson, som driver företaget 08 isolering AB, fick en av sina firmabilar länsad i den senaste räden, natten mellan söndag och måndag.

– De snodde allt, till och med läsglasögon och vinterskor som låg i bilen. De lämnade i och för sig en stege, säger han och skrattar till.

Gärningspersonerna hade krossat en sidoruta och sedan öppnat bilens skåp. Bilen stod parkerad vid Heimdalsvägen. Platsen var belyst och inte skymd av buskar och träd, berättar han.

–Men det skedde på natten när de flesta sover. Vad jag vet är det ingen som har hört eller sett något.

Gärningspersonerna kom över arbetsverktyg som knivar och saxar. Det är inget som har något större värde, inte för någon annan, säger han.

– Det handlar om några tusenlappar. Därför undrar man om de vet vad de tar. Men för mig blir det omständigt. I stället för att jobba med det jag ska fick jag ägna halva dagen åt att ringa polis, försäkringsbolag, plåtverkstad och så vidare, så det blir kostsamt ändå.

Mattias Jakobsson känner till flera kolleger runt om i länet som har haft inbrott i sina firmabilar.

– Det är klart, alla tycker att det för jäkligt att man ska behöva vara orolig för sånt här. Men att åka till förrådet och lämna alla grejer efter varje arbetsdag eller bära upp alla verktyg till lägenheten på kvällen, det funkar ju inte heller. Att dna-märka verktyg är en annan lösning. Men det kostar också. För oss är det inte värt det, vi har inte så högt värde på våra saker.

Störsändare är en ny metod i samband med bilbrott. Sändarna blockerar eller stör ut signalen från bilnyckeln när man ska låsa och eventuellt larma. Det vet Mattias Jakobsson flera som har råkat ut för.

– Det känns som att gärningspersonerna ligger steget före, så hur ska man kunna skydda sig?

Vad gäller bildelsstölder så har det skett en dramatisk ökning av katalysatorstölder under året. Bildelar, som rattar och airbags, har varit på tapeten ett tag men just nu sker en stor ökning av just katalysatorstölder. Från januari till mitten av september i år anmäldes 1 323 stölder av katalysatorer och partikelfilter i region Stockholm jämfört med 38 motsvarande period förra året. Enligt polisen är det till stor del internationella brottsnätverk som ligger bakom dessa olika typer av bilbrott, enligt polisen.

Milan Vladusic, biträdande säkerhetschef på Nynäshamns kommun, säger att man ser väldigt allvarligt på den här typen av brottslighet som bidrar till en otrygghet hos allmänheten. Kommunen har en tät dialog med polisen, Nynäshamnsbostäder, Securitas och Nobina för att informera varandra, och för att diskutera hur man arbeta förebyggande.

– Det kan handla kameraövervakning, det pågår en utredning kring det. Det handlar också om att förbättra belysning och att röja sly. Kommunens intention är att på bästa sätt samverka med alla aktörer för att stävja den här typen av brottslighet.