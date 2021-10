Metropolitanoperan tillbaka på bio i Sverige

"Vi är väldigt glada att efter den långa nedstängningen åter kunna erbjuda opera till publik i hela Sverige. Det blir ett kärt återseende med en säsong som känns extra passande för en återstart", säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, i ett pressmeddelande.

Den omtalade "Fire shut up in my bones" av Terence Blanchard kommer att visas den 23 oktober, men det är den som inleder Metropolitansäsongen. Det är också första gången en svart kompositör får ett verk uppfört på operan.

Starten för Folkets hus och parkers operasäsong blir 9 oktober, då "Boris Godunov" visas. Sedan fortsätter det med både nyskrivet och klassiker som "Rigoletto", "Askungen" och "Turandot".