Musikproducenten Oscar från Nynäshamn teamar upp med rappare – släpper debut-EP efter resa till New York

Det är under namnet Paradono som Oscar Näckdal har producerat EP:n där Danièl Nylander sjunger och rappar under artistnamnet Dani-L. Oscar har tidigare varit aktiv med ett eget artistprojekt under namnet NE-CK, men har nu lämnat det bakom sig för att satsa helhjärtat på det nya samarbetet. En stor del till att duon dragits till varandra är deras delade syn på hur och varför de vill göra musik, berättar de.

– Vi gör inte musik för att vi tänker på vad andra vill ha, utan vi gör det som vi tycker är bra och som betyder någonting för oss, förklarar Oscar.

– Musiken vi gör är väldigt personlig och känslomässig. Vi berättar vår egen historia och våra egna erfarenheter och hoppas att folk kan relatera, fyller Danièl i.

Resultatet blev ett annat än det vi tänkt

Killarna träffades för ett par år sedan när de båda studerade musik på skolan DMG Education och har jobbat ihop på olika sätt sedan dess. Till en början bestod samarbetet till stor del av att Danièl bidrog som låtskrivare till Oscars egen musik, och det var först för ett år sedan som de båda bestämde sig för att gå "all in" tillsammans med Oscar som producent och Danièl som vokalist. Allt började med en gemensam resa till New York.

– Vi åkte dit i tio dagar och hade sessions för att skapa musik åt mitt dåvarande artistprojekt NE-CK. Det var i alla fall tanken, berättar Oscar.

Dagarna i New York spenderades i studios tillsammans med inflytelserika, framgångsrika människor inom musikbranschen, allt i syfte att skapa så mycket och så bra musik åt Oscar som möjligt. Men killarna märkte snart att det var på kvällarna, när de satt ensamma i sitt rum med endast en laptop som verktyg, som den verkliga inspirationen började flöda.

– Vi var fett inspirerade varje kväll, jag satt och proddade på datorn och Dani skrev texter samtidigt. När vi kom hem kände vi bara att det bästa vi gjorde under resan ju var våra låtar, som vi skrivit där på rummet. Så resultatet av resan blev ett annat än det vi tänkt när vi åkte, konstaterar Oscar.

Vi drömmer inte, vi sätter mål

Där och då skapades alltså det som skulle bli “1060 Broadway”, killarnas debut-EP. Projektet består av tre låtar och ett intro som är ett potpurri av ljudklipp från deras upplevelser i New York. Att resan hade en stor inverkan på killarna och deras musik råder det ingen tvekan om.

– EP:n är som en resa genom vad vi gick igenom där. Första låten handlar om att komma till New York, vara hype och känna sig hungrig. Andra låten handlar om ett uppbrott jag gick igenom då, och sista låten handlar om att inse var man vill ta sig i livet och vad man måste göra för att komma dit, berättar Danièl.

De är båda nöjda med resultatet och ser fram emot att få dela EP:n med omvärlden den 24 september. Duon betonar dock att detta bara är början, och att de har siktet inställt mot toppen. Ett av deras mål är att vinna en Grammis 2022, men även det är bara ett delmål på vägen.

– Vi drömmer inte, utan vi sätter mål som vi ska nå. Men det absoluta slutmålet är att vara cementerade i historien. Precis som man kommer prata om Kanye West om 100 år kommer man prata om oss, säger Danièl.

– Vi vill slå alla rekord, säger Oscar.