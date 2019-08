Mycket kärlek på Café Gudbys kulturkväll

Anmäl text- och faktafel

Café Gudbys kulturkväll den 28 juli bjöd på ett sång- och musikprogram med Mats Eriksson. Han är lärare i Botkyrka kulturskola och därtill en mångsidig musiker. Arbetar för närvarande med att kunna sätta upp en musikal, “Timeless”, där rollspelet och intriger skall belysa den existensiella drömmen om att genomföra saker i sitt liv. Mats skriver musik för att få möjlighet att tänka och känna.

Kvällens tema var “Med mycket kärlek”. Mats gav oss olika aspekter på vad kärlek är. Man letar tills man kommer rätt. En viktig faktor är att man tycker om varann. Kärlek är gemenskap. Som litet avbrott i sitt berättande sjöng Mats “I love you so my dear” ur den kommande musikalen “Timeless”.

Mats berättade vidare, att vi i livet möter människor av olika anledningar. Vi väljer dem inte, vi möter dem därför att vi behöver dem. Vi möter människor som ska lära oss någonting.

Vi bör le mot livet och tänka framåt. Kärlek till livet är mycket mer än hela relationen. Mats spelade och sjöng en speciell blues, som han kallar “En gång i tiden”.

Han spelade instrumentalt ett stycke med musik av Monica Dominique och med text av Lars Forsell. Mats valde här att läsa texten och sedan spela melodin till “Tillägnan”.

Mats slutade sitt lilla program med att “livet är fantastiskt”. Visst är det så, bara alla människor kunde ta vara på sitt liv på bästa sätt!

Mats är en mångkunnig, driven och framförallt en glad musiker. Han kommer att deltaga i en Beatleskonsert på Estrad i Södertälje den 28-29 september.

Tack Café Gudby för ännu en trevlig sommarkväll!

Anna Möllerfält