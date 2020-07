Myrmat och kyla i historiskt Robinson: ”Bara sand och stenar”

Programledaren Anders Öfvergård visar runt på den västliga sidan av Seskarö, en av platserna i Haparanda skärgård där TV4:s äventyrsrealityerie "Robinson" strax ska börja spelas in.

Långt borta i sydöst möter havet horisonten. Det är ungefär 20 grader varmt, men kallare lär det bli när inspelningen avslutas i början på september. Anders Öfvergård berättar flera gånger imponerat om sandstränderna, som sträcker sig långt upp i barrskogen.

– Det är lite som att inlandsisen har lagt en brakskit här uppe, det är inga klippor, bara sand och stenar, konstaterar han.

Sedan programstarten 1997 har "Robinson" spelats in på tropiska öar – senast på Fiji, i Kambodja och på Filippinerna. Men på grund av coronapandemin tvingades produktionen i år att tänka utanför lådan, men innanför landets gränser.

Efter besök i Karlskrona, Öland, Höga Kusten och Åre valde de slutligen den norrbottniska kommunen med strax under 10 000 invånare.

– Vi kommer att visa upp en del av Sverige som inte alltid är i fokus, till skillnad från Stockholms skärgård, och det tror jag att många uppskattar, säger den exekutiva producenten Gustav Carlsson.

Kommunen tycks hålla med. De har valt att sponsra inspelningen med en halv miljon kronor för att få upp intresset för Haparanda och Norrbotten. Men inspelningen sker delvis i ett naturreservat, vilket har krävt specialåtgärder – till exempel måste latriner finnas på plats för både deltagare och team.

På öarna finns svamp, bär och fisk som föda. Att jaga eller "klubba ihjäl" någonting är förbjudet. Anders Öfvergård tipsar också om att äta mossa, barr, vissa löv och myror.

– Utmaningen sker när det blir blåsigt och regnigt. Sedan får deltagarna ingen annan mat än det man ser på tv. Vissa tror att de får en hamburgare när vi släcker kameran, men så är det inte, säger han.

Arbetet med "Robinson"-bygget sker vid en stor hotellanläggning i Haparanda. Bredvid flyter Torneälven som skiljer Sverige från Finland och Haparanda från den finska tvillingstaden Torneå – en gräns som Finland numera har stängt för svenskar på grund av pandemin.

Här byggs tävlingskonstruktioner och renhornsrekvisita. Det är även här som samtliga i produktionen febertestas varje dag. Lokala medier har tidigare berättat om sjukvårdsansvariga som fruktar för ett coronautbrott likt det i Gällivare i juni.

– Det finns en befogad rädsla för att vi kommer upp och skulle kunna ha med oss sjukdom, därför har det varit viktigt att ta hand om den frågan ordentligt. Kan vi visa att vi gör det hoppas jag att de flesta är med oss och tycker att det här är ett bra projekt för Haparandaborna, säger Gustav Carlsson.

TT: Kan ni garantera att ni inte tar med er coronaviruset till Haparanda?

Vi kan inte garantera någonting, ingen kan garantera någonting. Men vi kan göra allt vi kan, säger Gustav Carlsson.

Vilken plats de väljer att spela in på efter pandemin har TV4 inte tagit ställning för än.

Om det blir bra i Sverige, "why not?". Om det skulle funka bra i Sverige, och andra länder ser det, skulle det inte förvåna mig om andra stora länder också vill spela in i Sverige, säger Anders Öfvergård.

Sofia Sundström/TT

Fakta: Anders Öfvergård om...

...myggorna:

Deltagarna får alltid myggmedel, var vi än är på jorden. Myggen är oerhört mycket enklare här är på Fiji, där de kan ha denguefeber, eller kanske malaria på andra ställen. Det blir intressant att se vad som händer med knotten... samtidigt kan det vara ganska mycket protein i dem, säger Anders Öfvergård.

...matbrist:

De får inte vara utan mat i mer än tolv dagar, då kan de få bestående magsäcksproblem. Så då kanske det dyker upp en låda på stranden med några konserver i. Ibland kan vi inte göra det så hårt som många vill att det ska vara, de förstår inte riktigt att det är vårt ansvar om deltagarna får bestående men, säger Anders Öfvergård.

...deltagarna:

Det är ganska naturligt att många från närområdet har sökt in, de kan sin natur. Men vi har inte sagt att "nu ska vi ta med fyra personer från Haparanda", de ska också fylla andra kriterier i casten. Annars är det lite som vanligt, en del män som vill dominera och en del kvinnor som inte gillar det, vissa som babblar för mycket och andra som inte säger någonting, säger Anders Öfvergård.

Fakta: "Robinson"

Robinson hade premiär i SVT 1997 och programmet sändes på kanalen fram till 2004. Sedan dess har realityserien visats i omgångar på TV3, Sjuan och TV4.

De tre senaste säsongerna utspelades på Fiji, men inspelningen som drar igång i år äger rum i Haparanda skärgård till följd av coronapandemin. Inspelningen ska vara klar den 5 september.

Anders Öfvergård är programledare sedan 2018.

Den kommande säsongen har premiär under 2021.