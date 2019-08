NATTENS NYHETER: Läs om Nostalgimuseet Mopedum som klarar sig fint utan Kafé Radiokakan

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

Nostalgimuseet Mopedum klarar sig fint utan Kafé Radiokakan: ”En riktigt bra sommar”. För några månader sedan sade Nisse och Lotta Skogmyr adjö till Kafé Radiokakan, och i dag är Nisse glad över att serveringen istället sköts av Flamenco tapas restaurang. Det ger honom mer tid att fokusera på museet och hjälpa till på Konstpoolen.

Sport

Topplaceringar för Stora Vika-syskonen Julius och Lilly i deras första tävling i triathlon. Julius och Lilly Dorch Juliusson från Stora Vika tävlade i en triathlon-tävling i Sundsvall förra helgen. De båda är i grunden simmare och hade tränat både cykling och löpning på egen hand inför tävlingen den 27 juli. Och det gav resultat.

Inrikes

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

