Ung: Har du upptäckt K-pop ännu? Girls' Generation har format en generation

Det här albumet, Holiday, är deras sjätte och innehåller tio låtar. Holiday och All night är nog de populäraste låtarna som finns på albumet. Låten Holiday hade över 70 000 digitala nedladdningar redan första veckan medan All Night hade över 45 000 digitala nedladdningar.

Holiday och All Night släpptes på samma dag. Albumet gick om gruppens tidigare album The Boys, som släpptes 2011, som det snabbast säljande albumet på CD-skiva under första veckan. CD-skivan säljs bara i Sydkorea och i resten av världen kan man bara köpa (ladda ner) eller streama albumet.

En av medlemmarna i Girls' Generation, Seohyun, har skrivit texten till två låtar på albumet; Holiday och Sweet Talk. Låten It’s You är en hyllning till gruppens fans och skrevs av medlemmen Kwon Yuri. Andreas Öberg och Erik Lidbom från Sverige har varit med och producerat detta album.

Alla låtar är koreanska på det här albumet precis som på alla andra album. Till skillnad från deras förra album som hade mer hip hop-karaktär så har det här albumet en pop-karaktär. Jag skulle vilja säga att det låter som pop från tidigt 2000-tal, men flera har döpt denna musikstil till bubbelgumpop.

Låten All Night känns som den har tagits direkt ifrån 80-talets discoera. Holiday känns mera som en sommarsång med ett funky element och synthtoner. När gruppen släppte videon för All Night så släpptes den i två versioner. Den ena var som en dokumentär där man får ser miniintervjuer med de åtta medlemmarna i gruppen. Videon avslutas med en snabb återblick över gruppens framgångar som en av K-pops mest legendariska grupper.

Framgångarna med det här albumet kan avläsas i antal första platser på olika topplistor runt om i världen. Till exempel nådde det en förstaplats på Billboardlistan i USA, en andraplats i sitt eget hemland för mest sålda album totalt. Ryktet säger att deras egna skivbolag stoppade försäljningen av albumet för att tvinga tjejerna att skriva nya kontrakt då flera av dem satt på utgående kontrakt. Därav ingen förstaplacering.

Jag uppskattar Holiday mycket och ser fram emot gruppens nästa album. Har du ännu inte upptäckt genren K-pop tycker jag att du ska göra det nu!

Tanatip Kaeokhoksungs