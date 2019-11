Nya slagsmål på Vanstaskolan fick polisen att rycka ut – ”Ett samhällsproblem som skolan kämpar med”

Anmäl text- och faktafel

Det var vid lunchtid på tisdagen som två olika slagsmål inträffade på Vanstaskolan i Ösmo. Polis tillkallades och efter händelsen har två anmälningar med fyra personer inblandade upprättats.

– Det är två slagsmål som förmodligen har koppling till varandra. Det ser ut att vara en konflikt mellan två kompisgäng, säger Håkan Leiborn, förundersökningsledare vid Nynäshamnspolisen.

Slagsmålen resulterade i att eleverna fick uppsöka vården med blåmärken och ömmande käkar, berättar Leiborn. Slagsmålen filmades av andra elever och lades ut på Snapchat vilket ledde till att det fick snabb spridning bland ungdomarna, säger han.

– Eftersom det finns filmat material har vi stor förhoppning om att kunna reda ut detta.

Tre av de inblandade är 14 år, den fjärde har fyllt 15 år och är straffmyndig.

Från kommunens sida ser man allvarligt på händelserna, säger Lina Axelsson Kihlblom, chef för barn- och utbildningsförvaltningen på Nynäshamns kommun.

– Vanstaskolan har 550 elever som går på lektionerna och sköter sin skola. Sedan har vi en handfull elever som har en stor social problematik, som har svårt att gå på lektionerna och i stället håller på med jättemycket annat. För att lösa detta från grunden har vi intensifierat samarbetet med socialtjänst, polismyndigheten och fritidsgårdarna.

Under höstterminen har det varit stökigt på skolan, vilket NP har skrivit om. Tidigare på terminen var det unga vuxna som inte var elever, som gick in på skolan och skapade oro. För att lösa problemet satte man in väktare på skolan och nu har den problematiken lagt sig, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Tisdagens bråk och polisanmälningar bottnade i något som uppfattades som en kränkning av en låttext på sociala medier. Händelsen skedde utanför skoltid.

– Det är ett samhällsproblem som skolan ibland allena får kämpa med.

Vanstaskolan har vidtagit de åtgärder man kan med stöd av skollagen, säger Lina Axelsson Kihlblom. En del åtgärder är kortsiktiga som att stänga av elever en tid, eller flytta elever. Man har också ökat antalet vuxna i korridorerna.

– Problemet är att elever har rätt till undervisning. Ibland när man flyttar elever väljer de att inte gå till skolan alls, så det är en balansgång vad man väljer att göra.

– När det är så stora svårigheter gäller det att hitta en lösning som är hållbar på längre sikt. Nu intensifierar vi arbetet med polis och socialtjänst för att se till att vi hittar en permanent lösning på de sociala problem som finns.