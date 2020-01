Nynäs Hockey har chans att nå division 1-kval – serietrea när säsongen drar igång igen

Tisdagen den 7 januari drar hockeytvåans fortsättningsserie åter igång, efter ett uppehåll under jul- och nyårshelgerna. Nynäshamns IF inleder 2020 med två bortamatcher. På tisdagens ställs laget mot Värmdö IF och kommande fredag får laget ta sig an Rimbo IF.

Säsongen 2019/2020 började mycket trögt för Nynäs Hockey. Under den 14 omgångar långa grundserien lyckades Nynäshamn endast att vinna sex matcher, varav hälften efter spel på övertid. Laget slutade på sjätte plats, bland åtta lag, i serietabellen.

I fortsättningsserien, som inleddes i mitten av november, har det dock gått bättre för Nynäshamn. Under december lyckades laget att ta fyra raka segrar. I tabellen ligger Nynäshamn på tredje plats, endast två poäng efter serieledande Rimbo.

Fortsättningsserien består av 21 omgångar och pågår fram till slutet av februari. Det lag som vinner fortsättningsserien får därefter möta fyran i alltvåan – den serie som består av de åtta bästa division 2-lagen i vår del av landet. Om Nynäshamn skulle lyckas vinna fortsättningsserien och sedan lyckas slå ut fyran från alltvåan väntar spel i en kvalserie till division 1.

Fakta: Nynäs Hockeys bästa poänggörare i fortsättningstvåan

1. Alexander Byhlin, 3 mål, 10 assist, 13 poäng

2. Christian Wallier, 7 mål, 5 assist, 12 poäng

3. Philip Karlsson, 5 mål 4 assist, 9 poäng

4. Gautier Alvau, 4 mål, 4 assist, 8 poäng

5. Jesper Voss, 7 mål, 0 assist, 7 poäng