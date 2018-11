Ny metod ska få kommunens anställda att trivas bättre: "Arbetssättet måste vara förankrat i högsta ledningen"

Anmäl text- och faktafel

För snart tre år sedan kunde NP berätta om hur Nynäshamns kommun införde ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och förebygga dålig arbetsmiljö. Nu går projektet "Jaget, laget och uppdraget” mot sitt slut. Resultatet har blivit den så kallade "OSA-dialogen" (förkortningen står för "Organisatorisk och social arbetsmiljö") – en praktisk metod som ska bidra till att skapa god hälsa på kommunens arbetsplatser.

– Vi har byggt vidare på ett forskningsprojekt som Stockholms universitet har genomfört i några kommuner och landsting 2010–2014. OSA-dialogen handlar om att systematiskt föra dialog om verksamhetens viktigaste frågor för att skapa en hälsosam arbetsmiljö och kvalitet i verksamheten. En ökad dialog om vilka frågor som är viktiga i verksamheten gör att politiker kan fatta bra beslut, säger Linda Öhman.

Enligt henne har pilotprojektet visat att metoden fungerar – viktiga frågor utkristalliserades. Men det stora kraftprovet sker i maj 2019, då ska OSA-dialogen lanseras i kommunens samtliga verksamheter.

– Då först blir det en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är det lag på. Vi ska arbeta med att förbättra styrning, ledning och kommunikation och att det ska finnas balans mellan krav och resurser i uppdragen.

Att förändra stora organisationer är tungrott och även om Linda Öhman tror att det kommer märkas skillnader redan på ett tidigt stadium så flaggar hon också för att sådana här förändringsprocesser tar tid.

– I början var cheferna och medarbetarna skeptiska till de nya verktygen och arbetssättet i Jaget, laget och uppdraget, men med tiden har de blivit positiva och fått ett nytt sätt att tänka. Tyvärr har vi i projektet inte lyckats skapa det förändringstryck som vi helst hade önskat. Under projektets tid har vi inte haft kontinuitet i ledningen, vilket har gjort att saker har tagit längre tid. Vi har fått en ny kommunledningsgrupp under den här tiden. Arbetssättet måste vara förankrat i högsta ledningen och det är det har vi byggt in när vi implementerar OSA-dialogen. Sedan är det en lång process att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

Kommer det bli ett märkbart bättre arbetsklimat för kommunens anställda nu?

– När man börjar föra saker på tal, tar upp dem på bordet, så kan det till en början skapa frustration och oreda på arbetsplatsen. Men vi tror verkligen att när man börjar jobba systematiskt med arbetsmiljöarbetet och med dessa verktyg så kommer det bli lättare att inte bara kartlägga problemen utan att genomföra åtgärder också. Forskning har visat hur organisationer med ett starkt systematiskt arbete också har medarbetare som mår bra.