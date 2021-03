Nynäshamnare virkade mormorsfilt – säljs nu för välgörenhet: ”En symbol för alla olikheter”

Pandemins konsekvenser har bidragit till många förändringar i samhället – stora som små.

När ACT, Svenska kyrkans fasteinsamling, som är en välgörenhetskampanj startade igång återstod frågan för Nynäshamns församling hur de skulle gå till väga för att kunna bidra och samtidigt göra något tillsammans.

– Ibland kläcker jag ur mig idéer som kan vara tokiga. Men jag är verkligen glad att jag kläckte den här idén, säger Ingrid Dahlström, präst i Nynäshamns församling.

Var och en som ville fick virka mormorsrutor hemma för att sedan lämna in till församlingen, som i sin tur sammanfogade dem till en enda stor filt. Därefter skulle den säljas på aktion till förmån för ACT.

– Gensvaret har varit så fantastiskt att det inte bara blev en filt, utan flera, fem stycken faktiskt, säger hon.

Filtarna kommer att säljas via en Facebookaktion och på Svenska kyrkans traderasida den 30 mars.

Ingrid Dahlström gläds över att projektet gick vägen och att det hela blev en symbol för att även det lilla har betydelse.

– Vi behöver de här glimtarna nu under pandemin. Så att vi kan känna att vi gör skillnad och något tillsammans. Det här ger hopp och glädje som faktiskt visar att det lilla spelar roll, säger Ingrid Dahlström.

Mormorsrutorna har alltså flödat in men nu är det så kallat virk-stop hos församlingen.

– Vi började med kampanjen den 14 februari och sen dess har det bara trillat in. Nu kan vi inte ta emot fler till just det här projektet, men råkar det trilla in någon mer så kan vi kanske använda de till andra projekt.

Ingrid Dahlström fortsätter.

– Sen är det så roligt att virkningarna har kommit in från olika håll och olika åldrar. Även om nu våra damer från syföreningen har stått för själva stommen till filtarna.

Av de fem filtarna är det en som skiljer sig åt enligt Ingrid Dahlström. Den är störst till storleken och består av alla möjliga mönster, färger och former. En klar favorit, enligt henne.

– Den är verkligen en symbol för alla olikheter men som tillsammans blir en helhet och något större – en gemenskap, säger hon.