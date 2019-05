Berätta vad du brinner för – så ger vi dig senaste nytt i mobilen: "Ladda ner NP:s nyhetsapp redan idag"

Dag som natt jobbar vi på NP hårt för att hålla dig uppdaterad om det som händer närmast dig. Du ser det både i papperstidningen och på nynashamnsposten.se.

Nyhetsflödet är brett och vill du snabbt navigera fram till dina lokala hjärtefrågor kan det vara en bra idé att använda vår nyhetsapp.

Nyhetsappen har många fördelar och är väldigt enkel att använda. Ladda ned den redan i dag om du inte har gjort det tidigare, det är enkelt och tar bara några minuter.

Har du en mobiltelefon från Apple laddar du ned appen från App Store och har du en androidbaserad produkt laddar du istället ned den från Google Play. Sök på ”Nynäshamns-Posten” i sökfältet och tryck sedan på ”Hämta” och ”Installera”. Nu är vår app på plats i din telefon, men för att skräddarsy din nyhetsupplevelse behöver vi veta lite mer om dig och dina intressen.

Börja med att uppge din hemadress, så kan vi i nästa steg ge dig förslag på olika nyhetskategorier som du skulle kunna tänkas vara extra intresserad av.

Här kan du välja att följa allt vi skriver om specifika orter och kommuner, eller om du så vill, samtliga nyhetsartiklar som rör ditt bostadsområde.

Du kan även välja ut flera nyhetsområden som du vill hålla dig extra uppdaterad kring, som näringsliv, sport eller kultur och nöje.

I nästföljande steg kan du också välja att slå på våra nyhetsnotiser. Då får du ett meddelande i mobilen så fort vi skrivit något inom de bevakningsområden du valt.

Bättre sätt finns inte om du vill vara säker på att läsa nyheterna först!

Under rubriken ”Mina nyheter” i appen hittar du dessutom alltid en sammanställning över nyheterna som ligger närmast dina intressen.

Under ”Inställningar” ändrar du enkelt dina val och under ”Avdelningar” kan du ämne för ämne utforska all lokaljournalistik som NP producerar.

Trevlig läsning!