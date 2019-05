Filmmusik för kör och publik fyller Nynäshamns kyrka på lördag

Anmäl text- och faktafel

Anna-Lena Engström, som är vikarierande organist i Nynäshamns församling och körledare för Stockholms filmkör, håller i taktpinnen. Stockholms filmkör är Sveriges första kör som sjunger enbart filmmusik, och har i dag 18 medlemmar.

– Kören grundades av min son Daniel Engström 2017, men eftersom han har så mycket att göra på annat håll just nu är det jag som nu leder kören, berättar Anna-Lena Engström.

I Nynäshamns kyrka sjunger Stockholms filmkör musik från 15 filmer. Kvällens konsertprogram kommer att svänga från nervkittlande toner från filmen "Twin Peaks" till smäktande melodier från "Så som i himmelen".

Konserten kommer också att vara en interaktiv filmmusik-happening, säger Anna-Lena Engström.

– Vi kommer att visa fyra filmsnuttar, och jag kommer att hålla en liten workshop då publiken får sjunga bland annat teman till "Star wars" och "Så som i himmelen" och "Schindlers list". Samtidigt får de en känsla av hur de musiktemana är skrivna. Sedan blir det lite improvisationer också, beroende på vilka som sitter med i publiken.

För att höja filmstämningen får publiken gärna ta med sig pop corn. I samband med musikevenemanget serveras på fika till självkostnadspris. Konserten börjar klockan 17 och är gratis.

Nyinflyttad i Nynäshamn

Lördagens konsert är en av de första satsningar som Anna-Lena Engström gör i Nynäshamn. Tíll Nynäshamn flyttade hon nyligen för att kunna vara nära dottern som bor här med sin familj.

– Jag har jobbat de senaste 15 åren som organist i Högalids församling. Jag gick i pension för två år sedan, men jag gillar inte att vara ledig, säger hon.

Därför passar hon på att vikariera som organist i Nynäshamns församling till mitten av augusti, tills den nya organisten tillträder sin tjänst.



Utöver körledarskapet är Anna-Lena Engström vice ordförande för Musiker utan gränser. Organisationens mål är att lyfta fram musikens förmåga att fungera som ett kitt mellan människor, över religiösa, kulturella och språkliga gränser. I den rollen har hon ofta arbetat utomlands.

– Före revolutionen i Egypten jobbade vi bland annat i Kairo tillsammans med med koptiska och muslimska musiker, berättar hon.

I sin nya hemstad Nynäshamn planerar Anna-Lena Engström att sätta upp musikalen "Maria Magdalenas testamente", skriven av Daniel Bergström och Daniel Engström. En bärande tanke är att engagera folk i alla åldrar och bakgrunder i musikalen och göra det i samarbete med förskolor, skolor och organisationer.

– Jag har varit så mycket utomlands med Musiker utan gränser att jag inte har så många gränser längre, säger Anna-Lena Engström och ler.

Konsertens program:

1. 20th Century Fox Fanfare

Musik: Alfred E. Newman / Arr: Daniel Bergström

STOCKHOLMS FILMKÖR

2. The Addams Family Theme

Musik & Text: Vic Mizzy

STOCKHOLMS FILMKÖR

3. The James Bond Theme

Musik: Monty Norman & John Barry / Arr: Daniel Bergström

STOCKHOLMS FILMKÖR

4. Theme from Band of Brothers

Musik: Michael Kamen / Arr: Daniel Bergström

STOCKHOLMS FILMKÖR

5. 1492 Conquest of Paradise

Musik: Vangelis / Text & Arr: Willy Hautvast

STOCKHOLMS FILMKÖR

6. Duel of the Fates (Star Wars, Episod 1 – The Phantom Menace)

Musik: John Williams / Arr: Daniel Bergström

STOCKHOLMS FILMKÖR (med publiken)

7. Fallin’ (Twin Peaks)

Musik: Angelo Badalamenti / Text: David Lynch / Arr: Daniel Bergström

STOCKHOLMS FILMKÖR

8. Vocalise (The Ninth Gate)

Musik: Wojciech Kilar / Arr: Daniel Bergström

LENA GAMRIN (sopran-solo) & STOCKHOLMS FILMKÖR

9. City of Stars (La La Land)

Musik: Justin Herwitz / Text: Benj Pasek & Justin Paul

JEA PORTNOFF & DANIEL BERGSTRÖM

10. I See Fire (The Hobbit)

Musik & Text: Ed Sheeran

OLLE PERSSON & FELIX BRAG (gitarr)

11. Tarantella in D Minor, Op. 23 (Giftspindeln)

Musik: William Henry Squire

YLVA WETTERHOLM (cello)

12. Ol’ Man River (Showboat)

Musik: Jerome Kern / Text: Oscar Hammerstein II

MAGNUS CLARHOLM

13. Gabriellas Sång (Så Som I Himmelen)

Musik & Arr: Stefan Nilsson / Text: Py Bäckman

STOCKHOLMS FILMKÖR (med publiken)

14. Universal Pictures Fanfare

Musik: Jerry Goldsmith / Arr: Daniel Bergström

STOCKHOLMS FILMKÖR

15. Theme from Schindler’s List

Musik: John Williams / Arr: Daniel Bergström

STOCKHOLMS FILMKÖR

Dirigent: Anna-Lena Engström

Piano: Hanna Evaldsson / Anna-Lena Engström

Produktion: The Prod i samarbete med Nynäshamns Församling, NBV och Sensus.