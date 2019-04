Hård kritik mot planer på att bygga in förskola i Sunnerbyskolan: ”Ett riskfyllt stolleprojekt”

Anmäl text- och faktafel

Under 2019 och 2020 ska Nynäshamns kommun satsa totalt 49 miljoner kronor på att rusta upp Sunnerbyskolan i Sorunda. Pengarna ska räcka till att bygga in både en förskola och en matsal. Dessutom ska delar av skolans fuktskadade ytterfasad renoveras.

Torsdagen den 25 april avgör kommunfullmäktige om renoveringen ska påbörjas. Sorundanet Nynäshamns kommunparti, SN, kommer att rösta nej till renoveringsförslaget.

– Det är ett riskfyllt stolleprojekt. Ambitionen är att försöka slå tre flugor i en smäll, men det finns en överhängande risk för att man kommer att stöta på nya problem och dra på sig mycket höga kostnader, säger Per Ranch, som är SN:s ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

I en rapport från teknikkonsultföretaget ÅF om den tekniska statusen på Sunnerbyskolan står att byggnaden är i "onormalt dåligt skick". Nynäshamns kommun bör överväga om det är värt att satsa på en omfattande ombyggnation, eller om det är klokare att riva och bygga nytt, enligt rapporten.

– Om man låter skolbyggnaden vara som den är kan den kanske leva vidare i fem eller tio år till och under den tiden kan man ta fram en plan för hur den bör ersättas. Att bygga in nya saker i den är verkligen inte en bra idé. När man börjar jobba kommer man förmodligen att hitta fel som kan leda till behov av nya akuta åtgärder, säger Per Ranch.

– Det är ett välkänt faktum att det generellt finns stora problem med skolbyggnader från 1970-talet. På Sunnerbyskolan tycks problemen vara större än normalt.

Per Ranch bedömer att det i slutändan kommer att bli mycket dyrare att renovera Sunnerbyskolan, än att på några års sikt riva den och ersätta den med en ny skola.

– Den här typen av omfattande renoveringar kan vara rimliga att göra om man är förmögen och äger ett hus som är kulturhistoriskt intressant.

En byggnad som redan nu är utdömd är Sunnerby förskola, som är byggd i stort sett samtidigt och enligt samma konstruktion som Sunnerbyskolan. I stället för att bygga in förskolan i skolan tycker Sorundanet att Nynäshamns kommun bör ersätta den mögelskadade förskolan med en standardiserad och fabriksbyggd förskola. SN har tagit in en offert på vad en sådan skulle kosta och under påsken mejlade partiet ut den offerten till alla ledamöter i kommunfullmäktige.

Enligt offerten, från företaget Enator, skulle en 850 kvadratmeter stor förskola innehållande fem avdelningar och tillagningskök kosta cirka 18,7 miljoner kronor. Då ingår inte kostnaden för till exempel elinstallationer. En förskola av den typen skulle dock kanske inte vara lika energieffektiv och ha lika lång avskrivningstid som till exempel den nybyggda förskolan Cykelskogen i Nynäshamn.

Leveranstiden är åtta till tio månader. Under den tiden kan förskolans lokaler ersättas av tillfälliga modulhus, tycker Sorundanet.

– När man bygger fristående bostadshus i dag bygger man ofta så kallade kataloghus. Det som vi har tagit in offert på är en katalogförskola. Vi tycker att det skulle vara en bra lösning. Tack vare stordriftsfördelar i produktionen kan kostnaderna för dem hållas nere, säger Per Ranch.