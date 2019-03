Nya rut-förslaget kan ge mer jobb: ”Vore jättebra om taket höjs”

Anmäl text- och faktafel

Fredag förmiddag och Anna-Lena Olofsdotter och en av hennes fyra medarbetare lastar in sin städutrustning i skåpbilen som står parkerad i ett villaområde i centrala Nynäshamn. Morgonens första jobb är avklarat och nu bär det snart av till nästa. Arbete råder det inte brist på för företaget som grundades 1989 och som har varit i Anna-Lena Olofsdotters ägo sedan 2008.

– Vi sysslar mest med städning men även med trädgård och byggtjänster. Det går bra, vi har att göra och får även tacka nej till jobb ibland, säger hon.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och får för närvarande maximalt uppgå till 50 000 kronor per person och år. För personer över 65 år är rutavdraget 50 000 kronor per person och år och för personer under 65 år 25 000 kronor. Men den summan kan nu komma att höjas till 75 000. Trots de redan goda tiderna för Anna-Lena Olofsdotter så tror hon att en trefaldig höjning av rut-taket hade gjort skillnad för hennes verksamhet.

– Om det här skulle gå igenom och du till exempel har renoverat ditt hem och utnyttjat rotavdrag på 50 000 kronor så kommer du ändå ha kvar 25 000 kronor att dra av för städ. För om folk måste välja så tar de hellre rotavdraget och städar sedan själva – det är lättare att städa än att till exempel snickra. Det händer ibland att vi hör kunder säga ”Det blir ingen städning för oss i höst för vi ska renovera köket”. Så jag tycker det vore jättebra om taket för rut höjdes, säger hon.

Det är i den gällande statsbudgeten som taket för rutavdraget föreslås höjas, men än så länge finns inga lagförslag eller tidplan för detta. Totalt gjordes rut- och rot-avdrag på drygt 14, 4 miljarder kronor under 2018. I snitt gjorde varje person avdrag för 7 363 kronor men beloppet skiljer sig åt mellan länen. Det visar en genomgång som Länsförsäkringar har gjort med hjälp av statistik från Skatteverket.

I Nynäshamn gjordes under 2018 rut-avdrag för drygt elva miljoner kronor, vilket placerar kommunen näst längst ner på listan över var de största rutavdragen görs i Stockholms län. I snitt gjorde varje person avdrag för 5 345 kronor.

Om Rut:

Man kan ha rätt till rutavdrag inom flera olika branscher, bland annat städning, barnpassning, data- och it-tjänster, flyttjänster, trädgårdsarbete och snöskottning.

För att få utnyttja rutavdraget måste du inte äga bostaden där arbetet utförs. Därmed går det också att använda rutavdraget även om du hyr en bostad under kortare tid.

Rutavdraget matchas mot hur mycket skatt du betalar så var noga med att du betalat tillräckligt med skatt under året. Övriga avdrag, som till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller ränteavdrag, påverkar också eftersom avdragsutrymmet minskar. Det finns en räknesnurra på Skatteverkets hemsida för den som är osäker.

Källa: Länsförsäkringar