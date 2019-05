Nynäshamnare anslöt sig till klimatstrejken

Anmäl text- och faktafel

Strax efter att den globala ungdomsrörelsen Fridays for Futures klimatmarsch hade avgått i Stockholm från Humlegården mot Kungsträdgården samlades en skara människor också på Stadshusplatsen i Nynäshamn. Manifestationens syfte var att uppmärksamma klimatkrisen och haka på rörelsen Fridays for Future. Rörelsen startades för knappt ett år sedan när Greta Thunberg strejkade utanför riksdagen i Stockholm under tre veckors tid för att protestera mot bristen på politiska åtgärder för att motverka klimatkrisen. Sedan dess har rörelsen spridits över stora delar av världen. Initiativtagare för aktionen i Nynäshamn var Nynäshamns naturskyddsförening.