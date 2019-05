Soul Experience tillbaka på svensk mark – firar med konsert och utställning i Nynäshamn

Anmäl text- och faktafel

Oscar Soul Experience är tillbaka i Sverige efter en månad i USA. Med sig har de ett nytt album och positiv energi för framtiden.

– Det var en fantastisk resa! Nu behöver vi tid för att smälta det här, säger frontpersonen och nynäshamnaren Oscar Ögren efter hemkomsten.

Bakgrunden till USA-satsningen är mötet med skivproducenten Brady Blade, som har sina rötter i delstaten Louisiana. Första stoppet på resan blev Denver, Colorado, där skivan spelades in.

– Därefter bilade vi till Texas, stannade i Dallas, och sedan vidare mot New Orleans i Louisiana. Vi spelade på olika ställen längs vägen. Vissa spelningar var bokade, men mycket var improviserat. Musikkulturen är sådan, framför allt i New Orleans, staden lever dygnet runt och det är musik i varje gathörn.

En del av de musikaliska mötena under resan kommer att komma med på plattan, berättar Oscar Ögren.

– Vi gjorde inspelningar med olika musiker vi mötte längs vägen. I New Orleans spelade vi in en blåsorkester och i Dallas en pastor som spelar munspel. Vi spelade också in en gospelkör. Bradys pappa är pastor i en gospelkyrka och när vi var där fick vi spela tillsammans med dem. Det var ett häftigt möte, säger han.

Att som ungt svenskt band presentera sin musik där soulen har sina rötter var spännande.

– Vi fick bra respons. Folk tyckte att det var oväntat med ett ungt svenskt band som spelade musik med rötter i deras kultur. Men jag tror att vi lyckades ganska bra.

Bandets förhoppning är att plattan ska vara färdiginspelad till sensommaren. Det blir åtminstone en resa tillbaka till USA för lansering.

Nu vill Oscar Soul Experience dela med sig av sina upplevelser för nynäshamnarna. Den 15 juni har de ett event på i Konstpoolens lokaler i Nynäshamn. Tanken är att det ska bli en utställning kring resan med tillhörande spelning.

– Det är kul att göra någonting i Nynäshamn. Vi pratade mycket om resan innan vi åkte så nu vill vi gärna berätta hur det var, och visa bilder och filmer från platser vi besökt och människor vi mött.

Biljetter finns att köpa på Konstpoolen och via Oscar Soul Experience på Facebook.