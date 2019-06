Spänning, kärlek och ond bråd död när smugglardrama från 1915 – inspelat på Landsort – visas på Torö

Anmäl text- och faktafel

Det är välkända omgivningar som skymtas i det 104 år gamla stumfilmsdramat Havsgamar. Samtliga utomhusscener spelades in på Öja/Landsort under tre veckor, mellan den 18 augusti och 2 november 1915.

Nu visar Torö hembygdsförening filmen torsdagen den 4 juli klockan 19 i hembygdshuset.

På några ställen är filmen dubbelexponerad vilket då var ganska avancerat

– Det är en spännande och välgjord film, med några för tiden avancerade effekter. På några ställen är filmen dubbelexponerad vilket då var ganska avancerat, säger Cecilia Sigrand, Torö hembygdsförening.

Filmen går inte att få tag på i Sverige, men föreningen har fått köpa en DVD-kopia av Library of Congress i Washington DC i USA, som har copyright, berättar hon. Föreningen visade filmen förra sommaren vid ett tillfälle, och nu har man alltså chansen igen.

Skådespelaren och manusförfattaren Victor Sjöström regisserade filmen 1915. Han var, tillsammans med Mauritz Stiller (som "upptäckte" Greta Garbo), en ledande gestalt inom svensk stumfilm. Sjöström var senare både regissör och skådespelare i Hollywood på 1920- och 30-talen.

Varför Victor Sjöström valde att spela in filmen just på Landsort är inte känt, men mycket troligt är att han fick tipset av regissörskollegan Mauritz Stiller. Denne hade nämligen spelat in filmen "Minlotsar" på Landsort redan 1914, under första världskrigets första år.

Flera scener i "Havsgamar" är filmade på Landsort i kvarteret mellan kyrkan och Västerhamn, berättar Cecilia Sigrand. Där kan man skymta en välkänd landsortsprofil, överlotsen Albert Holm, som då var pensionär. I filmens början utspelar sig ett möte mellan tullaren och smugglarna utanför Västerhamn. Senare lägger smugglarnas båt till i Kummelhålet, som då var fyrplatsens hamn.

Filmen är en spännande kriminalhistoria men också en kärlekshistoria där den nya tullaren (som är den gamla tullarens son) och smugglarens halvsyster blir kära i varandra och hon måste välja sida.

Havsgamar

• Regissör: Victor Sjöström. Han spelade också in filmen "Terje Vigen" på Landsort 1916.

• Havsgamar bygger på boken "Rosen från Tistelön" från 1842, den svenska författarinnan Emilie Flygare Carléns genombrottsroman.

• Filmen är 51 minuter lång.

• Ateljétagningarna är filmade i Svenska Biografteaterns ateljé på Lidingö.

• Filmen hade premiär i Stockholm i februari 1916 och visades även i bland annat Danmark, Finland och USA.