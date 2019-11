Nynäshamnsbon Kenneth släpper nytt med Hangmore: "Det ger så mycket att ses och göra det här ihop"

Den senaste skivan släppte de 2014, men nu har Hangmore hittat ny energi och färdigställt en EP som de kallar Hydra. Släppet markerar ganska precis tio år sedan de fyra medlemmarna Kenneth Burman, Joakim Kulo, Henrik Bergalm och Sarbjit Singh formade bandet. Och samtliga är fortfarande kvar.

– Det känns jättekul att ta tag i det igen, så det inte bara dör ut. Vi bestämde oss, att nu ger vi det tills det är färdigt, säger Kenneth Burman som är sångare och gitarrist.

Hydra, en grekisk mytologisk varelse med många huvuden, fick namnge skivan.

– Den nya skivan är någon form av vidareutveckling, men ändå tycker jag att det finns lite samma känsla som i den tidigare musiken, säger Kenneth.

En försmak av den kommande EP:n i form av singeln Don't Want To Live Again släpptes den 8 november. Kenneth berättar om inspelningsprocessen av hela EP:n:

– Det är jag och gitarristen Joakim Kulo som sitter och skriver i vår studio, där vi båda repar och spelar in allt själva. Just i det här fallet fanns det en del material sedan tidigare, som vi skrev efter den förra skivan men aldrig spelade in.

Tre av låttexterna på den sex spår långa EP:n är skrivna av Daniel Öderyd, som inte är medlem i bandet.

– Vi har jobbat tidigare med honom och har bra personkemi. På den första EP:n var det han som skrev alla texter, säger Kenneth.

Hangmore har under tidigare år spelat live både i Sverige och andra länder i Europa, men när det kommer till framtida livespelningar får fansen ha is i magen.

– Det här släppet är som en upptrappning, eftersom vi inte spelat live de senaste åren. Men det är kul att spela live, det är som två olika processer, så det vill vi göra även om vi inte vet när det blir, säger Kenneth och fortsätter:

– Det känns jättekul att vara igång igen, just för att det ger så mycket att ses och göra det här ihop.