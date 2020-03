Nynäshamnsbostäder och Hyresgästföreningen avslutade på onsdagen sin årliga hyresförhandling. Det meddelar båda förhandlingsparterna.

Resultatet av förhandlingarna blev att hyrorna från den 1 april höjs med 2,1 procent. Hyran för parkeringsplatser höjs med 10 kronor per månad och för parkeringsplatser med el blir det en höjning på 13 kronor per månad. Den som hyr ett garage eller carport av Nynäshamnsbostäder kommer att få betala 18 kronor mer per månad för detta.