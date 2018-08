Därför avstår Miljöpartiet i Nynäshamn från att sätta upp valaffischer till detta val

Anmäl text- och faktafel

Miljöpartiet de Gröna Nynäshamns (MP) mål är att alltid finnas tillgängliga i samhället under nästa mandatperiod. Under olika tillställningar året runt vill MP bjuda in till öppna dialoger med människorna för att kunna ta in och känna av verkligheten utanför kommunhuset. Detta är något som kommunen under lång tid fått hård kritik för att inte ha gjort. Nu tänker MP ändra på det under nästa mandatperiod.

Hur ska man kunna representera samhället om man endast finns och syns månaderna före valet och lägger all krut och energi på det? Ta detta med valaffischering som ett exempel; det känns helt fel, det är gammalmodigt och genererar det verkligen fler väljare? Vi tror att människor är smartare än allt detta valfjäsk.

MP är ett modernt parti som ifrågasätter konsumtionssamhället, bland annat. MP bidrar helst inte till att producera mer. I stället lägger vi vår energi på att ta ansvar med hållbara långsiktiga budskap och målsättningar.

Lokalt i Nynäshamn sätter MP den sociala och miljömässiga hållbarheten först, där är hälsa hos barn och unga viktigt. Vi vill se mer personal på skolor, såsom psykologer, kuratorer och lärarassistenter. VI vill se välmående äldre i skön miljö med tillgång till natur och friskt hav. Vi vill se jämställdhet på arbetsplatser och ett samhälle där mänskliga rättigheter och hjälp till medmänniskor prioriteras.

Allt hänger ihop. En sak leder till en annan. Miljöpartiet kommer att fortsätta att finnas och verka där människor möts nu innan valet. Men vi finns också i digitala medier, vilket vi anser är mer i nutiden.

Vi ställde i måndags följande fråga i sociala medier: "Får valaffischer dig att byta parti?". Nästan 100 procent, svarade nej.

Fler partier delar Miljöpartiets syn och vi säger: Vi avstår, ni kan också avstå och anamma ett mer modernt tänk som är mer resurssnålt.

Traditionen att klistra ner stad och land med valaffischer är slöseri med resurser och det skräpar ner. Därför tackar Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn nej till att fortsätta denna tradition.

Emma Solander (MP)

Bernt Månsson (MP)

